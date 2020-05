Cristina Almeida critica la gestión de Ayuso en la pandemia: "Tener que abrir IFEMA fue una vergüenza"

'laSexta noche', el formato político conducido por Iñaki López cada sábado en laSexta, contó el pasado 30 de mayo con el exministro del Partido Popular, José Manuel García-Margallo y la abogada Cristina Almeida. Ambos debatieron sobre la gestión que tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno central han hecho respecto a la crisis del coronavirus COVID-19. En el caso del primero, este considera que "la gestión en la Comunidad de Madrid, especialmente respecto a la construcción de IFEMA, el tema de los tests, del material... está siendo razonablemente buena". Además, este ha querido poner en valor el papel del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida por "haber logrado un consenso de todas las fuerzas políticas para luchar contra la pandemia y para evitar que la pandemia deteriore más la situación económica".

José Manuel García-Margallo y Cristina Almeida en 'laSexta noche'

Por su parte, Cristina Almeida se ha mostrado completamente en contra de lo que ha dicho el expolítico y ha criticado duramente la gestión de la Comunidad de Madrid en cuanto a sanidad se refiere. "Que alguien tenga que presumir de IFEMA... claro que fue una salida pero, ¿por qué se tuvo que hacer IFEMA en una Comunidad en la que Esperanza Aguirre presumía de haber construido 14 hospitales? Pues porque estos fueron privatizados y no había camas para nadie", ha denunciado la abogada. Esta considera "una vergüenza el haber tenido que abrirlo" y es que aunque sabe que "cuando se abrió IFEMA se dio salida a mucha gente", cree que es un error pensar que "como venga otra pandemia se tendrá que volver a abrir y entonces se presumirá de un hospital que además está en un lugar que estaba construido para otros fines".

Almeida no se quedó ahí, calificó además la gestión de la Comunidad de Madrid como "desastrosa" y puso sobre la mesa el papel de Ayuso y su equipo ante la misma. "Las cosas que ha dicho son como para que un día se haga un diccionario de frases célebres (...) es desastroso el abandono que ha habido de la sanidad pública en Madrid (...) y no es de ahora (...) el problema es que ahora hemos visto las consecuencias de no tener una sanidad pública como merecíamos (...) yo espero que se contrate a gente y que la actividad de verdad sea distinta a partir de ahora", afirmó esta. Paralelamente, se mostró muy optimista sobre el futuro de nuestro país tras la crisis: "Tenemos que ir con cuidado y si lo hacemos, yo creo que el país no se va a hundir (...) no soy tan pesimista, la gente tiene muchas ganas de que la vida siga, que las tiendas sigan".

La respuesta de Margallo

Por su parte, García-Margallo no dudó entonces en cargar contra el Gobierno central en cuanto a la gestión de la crisis se refiere. "España es el país que tiene más fallecidos y más sanitarios contagiados de todo el mundo. Muy por encima de países que tienen menos renta y menos recursos sanitarios. Ha habido un problema de gestión importante a nivel nacional", empezó diciendo, para recordar después que "ha habido un mando único y si empezamos a tirar los trastos a la cabeza e intentamos culpabilizar a Madrid para disimular la gestión a nivel nacional... nos estamos equivocado". Este confesó que "he intentado evitar eso, pero me has provocado Cristina", a lo que esta rebatió que "a mí me han preguntado por Madrid y por eso he hablado de Madrid". Minutos después, ambos debatieron durante varios minutos si el Gobierno podría haber evitado la situación aunque en ningún caso pudieron llegar a una conclusión común.