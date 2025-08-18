Por Sergio Navarro |

El mes de junio finalizaba a la vez que también terminaba una etapa para una de las presentadoras más conocidas de nuestra televisión.diciendo que "necesitaba nuevos retos. Y ahora, cuando echo la vista atrás, han pasado casi 20 años y ni me he dado cuenta. (...) laSexta ha conseguido situarse en buena posición. Pero a mí me faltaban retos. Es una etapa cumplida. Y ahora necesitaba renovar la pasión".

Ahora, menos de un mes después se ha conocido cuál será su nueva casa, o mejor dicho, a qué casa regresa: a Televisión Española, tal y como publica Informalia y confirma FormulaTV. Es ahí donde empezó poco antes de licenciarse, concretamente en Teledeporte. Después, de 2004 a 2006 estuvo al frente de 'La 2 noticias', dando el paso después a la recioén nacida laSexta para presentar 'llaSexta noticias'.

Cristina Villanueva, en el plató de 'laSexta noticias'

Dos nuevos proyectos a la vista

Y el fichaje de Villanueva por RTVE será por partida doble. Tiene un formato que llegará en octubre y otro que habrá que esperar hasta principios de 2026. El primero de ellos, que es el que más avanzado está se trata de un magacín matinal ligado a la actualidad social, sucesos, debates y secciones habituales en este tipo de formatos tal y como recoge el citado medio.

Este formato competirá directamente con formatos tan asentados como 'Espejo público', 'El programa de Ana Rosa', 'Aruser@s' o 'Al rojo vivo', pero también contra 'Mañaneros 360', pues el espacio de Villanueva será para La 2, en concreto, para La 2 Cat.

El posado de Cristina Villanueva en un evento de Atresplayer

El título provisional es 'El segón café', un juego dentro de la parrilla, puesto que llegaría tras 'El primer café' que presenta Gemma Nierga. Pero no se queda aquí la cosa, pues también desde Barcelona, presentará otro programa de actualidad que sí que será a nivel nacional. Se desconocen los detalles más allá de que llegará en 2026 y que la periodista y presentadora compaginará ambos formatos.