Críticas a 'Espejo público' por invitar al abogado de La Manada para analizar la nueva ley de libertad sexual

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual. Una noticia que copó las tertulias matinales en televisión, como en el caso de 'Espejo público'. El programa de Susanna Griso citó en la mesa a varios colaboradores y, a través de una videollamada, conectó con Agustín Martínez, conocido por ejercer como abogado defensor en el caso de La Manada.

Agustín Martínez, en 'Espejo público'

El abogado ha mostrado su indignación con la nueva ley que, a su juicio, "va contra el estado de derecho". "El 'yo sí te creo' no era más que es un eslogan de difícil traslación a un procedimiento judicial", ha expresado Martínez, calificando como "muy graves" las declaraciones de Carmen Calvo cuando era ministra de Igualdad: "Cuando dijo que a las mujeres hay que creerlas sí o sí... Resulta totalmente absurdo".

El letrado también ha destacado "un acierto" en esta reforma: "El hecho de que mujeres que estuviesen drogadas voluntariamente por parte del agresor o que fuesen violadas en estado de inconsciencia. Eso sí debe ser considerado violación porque no hay forma de acreditar la negación", ha celebrado.

Las críticas de varios espectadores no se han hecho esperar, incluida la de un representante de Unidas Podemos como Pablo Echenique, que ha calificado de "vergüenza" la participación del abogado de La Manada. "Ha llevado al abogado de cinco violadores que agredieron sexualmente con salvajismo a una mujer en sanfermines, grabaron la violación múltiple en vídeo, lo compartieron y se jactaron de la "hazaña'", ha lamentado el diputado.

Solo sí es sí

Con los cambios en la legislación impulsados por el Ministerio de Igualdad que comanda Irene Montero, no será necesario que exista violencia o intimidación para que se considere violación y se tipifica por primera vez como delito el acoso ocasional o callejero. Además, se hace ley la proclama del "solo sí o sí", dejando claro que no existirá consentimiento siempre que la víctima "no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, su voluntad expresa de participar en el acto sexual".

