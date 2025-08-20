Por Redacción | |

La trilogía se cierra con 'Culpa nuestra', la esperada película española de Prime Video que llevará los best-seller del New York Times de Mercedes Ron a su épica conclusión. Será el 16 de octubre cuando llegue a la plataforma a 240 países y territorios en todo el mundo.

La película llega tras el éxito internacional de sus predecesoras, 'Culpa mía' y 'Culpa tuya', convirtiéndose esta última en la película original internacional más vista en su lanzamiento en Prime Video. ¿Y qué veremos en esta nueva película que sirve como desenlace?

Los protagonistas de 'Culpa nuestra' en su reencuentro

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva.

El reparto con una incorporación

Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar,Habrá que esperar todavía hasta el estreno para conocer todas los detalles y resolver las dudas. 'Culpa nuestra' está dirigida por Domingo González, que también repite como guionista junto a Sofía Cuenca, y está producida por Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores.

En 'Culpa nuestra', Nicole Wallace y Gabriel Guevara dan vida por última vez a los queridos personajes de Noah y Nick. Cierran así un capítulo inolvidable de la saga 'Culpables' de la mano del reparto al completo, incluyendo a Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade, Felipe Londoño, y con la incorporación de Fran Morcillo como Simon.