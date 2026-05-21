FDF lidera con "La búsqueda" y supera al estreno de 'Cuento de una noche' en Nova

Por Redacción |

Noche de estreno en Nova con la llegada de la nueva telenovela turca 'Cuento de una noche', protagonizada por Burak Deniz y Su Burcu Yazgı Coşkun. La nueva apuesta del canal para el access y prime time de lunes a viernes debuta con un notable 2,4% de cuota de pantalla y 282.000 espectadores. Sin embargo, pese al buen arranque, la ficción no consigue liderar el ranking de emisiones de las cadenas temáticas TDT del día y tiene que conformarse con la segunda posición.

El liderazgo esta vez es para la película "La búsqueda" en FDF, también conocida internacionalmente como "National Treasure". La cinta protagonizada por Nicolas Cage y Diane Kruger firma un excelente 4,4% de share y reúne a 329.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión más vista de la jornada en la TDT.

La tercera posición vuelve a ser para otra ficción de Nova, 'Leyla', que mantiene su buen rendimiento habitual con un 2,5% de cuota y 279.000 televidentes. Muy cerca queda 'Emanet', que registra un 2,8% de share y 254.000 seguidores. El top 5 lo completa 'Cuando seas mía', que continúa funcionando con solidez en las tardes de Nova gracias a un 3,6% de cuota de pantalla y 251.000 fieles.

Ranking cadenas TDT Miércoles, 20 de Mayo de 2026 2,5% 2,3% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% Ranking programas TDT Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La busqueda 22:55 25:16 329.000 4,4% Cuento de una noche 21:36 23:01 282.000 2,4% Leyla 23:01 23:22 279.000 2,5% Emanet 15:01 16:29 254.000 2,8% Cuando seas mia 17:46 18:36 251.000 3,6% Cine western Humo de revolver 18:53 20:30 250.000 3,6% Trece y cope es noticia 20:30 20:40 246.000 3,1% Fbi most wanted Cadenas 22:59 23:55 231.000 2,3% Doraemon,el gato cosmico 08:09 08:18 226.000 12,1% Cine Hora punta 3 21:03 22:29 223.000 2,0% Ranking FDF ( 2,5% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La busqueda 22:55 25:16 329.000 4,4% La que se avecina Una tombola gay,un hijo ... 15:17 17:02 221.000 2,5% La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ... 20:58 22:55 217.000 1,9% La que se avecina Un mayorista entretenido,un ... 25:16 26:30 142.000 5,8% La que se avecina Una novia virtual,una pretty ... 17:02 19:00 124.000 1,7% Ranking Energy ( 2,3% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Fbi most wanted Cadenas 22:59 23:55 231.000 2,3% Fbi most wanted La fiebre del oro 22:04 22:59 213.000 1,8% Fbi most wanted Patente en tramite 23:55 24:46 210.000 3,3% Fbi most wanted Sucesion 21:11 22:04 194.000 1,8% Distrito 8 20:16 26:21 184.000 2,3% Ranking Nova ( 2,1% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cuento de una noche 21:36 23:01 282.000 2,4% Leyla 23:01 23:22 279.000 2,5% Emanet 15:01 16:29 254.000 2,8% Cuando seas mia 17:46 18:36 251.000 3,6% Cuidado con el angel 16:31 17:46 221.000 2,8% Ranking Neox ( 1,7% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Big Bang Theory 17:27 17:54 206.000 2,8% The Big Bang Theory 20:12 20:30 202.000 2,7% The Big Bang Theory 16:40 17:00 202.000 2,4% The Big Bang Theory 19:53 20:12 193.000 2,8% The Big Bang Theory 17:54 18:20 193.000 2,8% Ranking TRECE ( 1,7% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western Humo de revolver 18:53 20:30 250.000 3,6% Trece y cope es noticia 20:30 20:40 246.000 3,1% El cascabel 22:06 24:30 204.000 2,1% Sesion doble Oklahoma crude 16:46 18:50 172.000 2,4% Tu cine Dos mil dolares por coyote 20:42 22:06 158.000 1,5% Ranking Atreseries ( 1,7% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Mysteries of Laura El misterio del fuego ... 23:19 24:21 203.000 2,5% The Mysteries of Laura El misterio del difunto ... 22:30 23:19 198.000 1,7% The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ... 21:50 22:30 184.000 1,6% Los misterios de murdoch Asuntos ... 16:42 18:15 155.000 2,1% Los misterios de murdoch Viaje al centro de ... 15:37 16:42 149.000 1,7% Ranking BEMADtv ( 1,7% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Hora punta 3 21:03 22:29 223.000 2,0% Cine Hora punta 19:22 21:03 191.000 2,5% Cine Shanghai kid:del este al oeste 15:30 17:37 167.000 2,0% Cine Cazador de tormentas 22:29 24:09 163.000 1,6% Cine Los rebeldes de shanghai 17:37 19:22 155.000 2,3% Ranking DMAX ( 1,6% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Expedicion:archivos del pasado 15:23 16:09 202.000 2,2% La fiebre del oro 16:09 16:58 170.000 2,0% La fiebre del oro 16:58 18:13 153.000 2,1% Expedicion:archivos del pasado 14:35 15:22 143.000 1,6% La fiebre del oro:australia 19:04 19:55 127.000 1,9% Ranking Canal 24 Horas ( 1,5% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:07 24:35 210.000 2,5% Informativo 24h 24:39 25:00 140.000 2,8% La noche en 24h:portada Juan luis arsuaga 22:05 23:07 140.000 1,2% Diario 24 horas:en directo Sesion de control al ... 08:56 11:05 110.000 5,2% Informativo 24h 16:29 16:59 108.000 1,3% Ranking Mega (España) ( 1,3% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 162.000 4,0% Forjado a fuego La espada claymore 21:13 22:01 143.000 1,3% Forjado a fuego El escudo de pinchos 22:01 22:47 133.000 1,1% Forjado a fuego La espada vikinga 22:47 23:43 102.000 1,0% El chiringuito de jugones:la cuenta atras 23:43 24:00 98.000 1,2% Ranking DKiss ( 1,3% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La revista people investiga 16:25 17:18 137.000 1,7% Reformas en boise 14:45 15:32 116.000 1,3% La noche que no termino 15:32 16:25 111.000 1,2% Los gemelos reforman dos veces:edicion celebrity ... 23:04 24:01 109.000 1,1% La revista people investiga 17:19 18:07 109.000 1,5% Ranking Veo7 ( 1,1% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias Los ... 21:15 22:00 186.000 1,7% Blue bloods,familia de policias De repente 20:24 21:15 158.000 1,8% Blue bloods,familia de policias Fantasmas del ... 19:34 20:24 131.000 1,9% Profilage Con todo mi corazon 22:00 23:06 112.000 0,9% Profilage Frente a la camara 16:19 17:12 82.000 1,0% Ranking Ten ( 0,9% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:17 15:45 90.000 1,0% Amor toxico 23:05 24:03 64.000 0,7% Amor toxico 25:04 25:59 59.000 1,9% Amor toxico 24:03 25:04 59.000 1,0% Amor toxico 22:08 23:05 55.000 0,5% Ranking Squirrel ( 0,9% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Sentencia de muerte(death sentence) 22:00 23:50 161.000 1,5% Cine Un dolar entre los dientes 17:15 18:41 70.000 1,0% Cine Trafico humano(2015) 23:50 25:21 66.000 1,2% Justicia extrema Venganza en la sombra 20:33 22:00 66.000 0,7% Cine El manto negro 15:50 17:15 61.000 0,7% Ranking Divinity ( 0,8% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire El legado de un hombre 18:31 19:16 128.000 1,9% Chicago Fire Mejor suelto 17:38 18:31 101.000 1,4% Emergency lovers 15:50 21:01 79.000 1,1% Chicago Fire Tengo un límite 15:50 16:45 73.000 0,8% Castle Cuando la rama se rompe 24:45 25:32 69.000 1,6% Ranking Boing ( 0,8% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 08:09 08:18 226.000 12,1% Doraemon,el gato cosmico 07:59 08:09 165.000 9,6% Doraemon,el gato cosmico 08:25 08:34 161.000 8,4% Doraemon,el gato cosmico 08:34 08:44 126.000 6,6% Doraemon,el gato cosmico 07:48 07:58 114.000 7,4% Ranking Clan TVE ( 0,5% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cuéntame cómo pasó Los caudillos también se ... 24:20 25:35 65.000 1,4% Los green en la gran ciudad 21:27 21:38 64.000 0,6% Cuéntame cómo pasó Con la frente ... 23:09 24:20 53.000 0,6% Los green en la gran ciudad 21:48 21:58 52.000 0,5% Aprendemos en clan:team total:curiosity 19:09 19:30 50.000 0,8% Ranking Teledeporte ( 0,5% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Prorroga futbol:copa de campeones juvenil ... 22:23 23:06 92.000 0,8% Post futbol:copa de campeones juvenil ... 23:06 23:13 90.000 0,8% Fútbol:copa de campeones juvenil ... 20:30 22:23 81.000 0,8% Fifa 26 Camino al mundial 23:21 23:50 63.000 0,7% Fifa world cup 26:preview series 23:51 24:15 61.000 0,8% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Amanecer zulu 15:35 17:33 85.000 1,0% Prorroga futbol:copa de campeones juvenil ... 22:23 23:06 80.000 0,7% Cine Juntos para vencer 23:12 24:57 50.000 0,7% Fútbol:copa de campeones juvenil ... 20:30 22:23 48.000 0,5% Real madrid conecta 19:30 20:22 33.000 0,5%

En cuanto al ranking de cadenas temáticas,consigue hacerse con el liderazgo de la jornada tras firmar un 2,5% de share. La segunda posición es para, que alcanza un 2,3%, mientras queocupa el tercer puesto con un 2,1% de cuota de pantalla. Por detrás se produce un cuádruple empate entre, todas ellas con un 1,7% de share.