FDF lidera con "La búsqueda" y supera al estreno de 'Cuento de una noche' en Nova

Noche de estreno en Nova con la llegada de la nueva telenovela turca 'Cuento de una noche', protagonizada por Burak Deniz y Su Burcu Yazgı Coşkun. La nueva apuesta del canal para el access y prime time de lunes a viernes debuta con un notable 2,4% de cuota de pantalla y 282.000 espectadores. Sin embargo, pese al buen arranque, la ficción no consigue liderar el ranking de emisiones de las cadenas temáticas TDT del día y tiene que conformarse con la segunda posición.
El liderazgo esta vez es para la película "La búsqueda" en FDF, también conocida internacionalmente como "National Treasure". La cinta protagonizada por Nicolas Cage y Diane Kruger firma un excelente 4,4% de share y reúne a 329.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión más vista de la jornada en la TDT.
La tercera posición vuelve a ser para otra ficción de Nova, 'Leyla', que mantiene su buen rendimiento habitual con un 2,5% de cuota y 279.000 televidentes. Muy cerca queda 'Emanet', que registra un 2,8% de share y 254.000 seguidores. El top 5 lo completa 'Cuando seas mía', que continúa funcionando con solidez en las tardes de Nova gracias a un 3,6% de cuota de pantalla y 251.000 fieles.
En cuanto al ranking de cadenas temáticas, FDF
consigue hacerse con el liderazgo de la jornada tras firmar un 2,5% de share. La segunda posición es para Energy
, que alcanza un 2,3%, mientras que Nova
ocupa el tercer puesto con un 2,1% de cuota de pantalla. Por detrás se produce un cuádruple empate entre Neox
, TRECE
, Atreseries
y BeMad
, todas ellas con un 1,7% de share.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 20 de Mayo de 2026
2,5%
2,3%
2,1%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,5%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La busqueda
22:55
25:16
329.000
4,4%
Cuento de una noche
21:36
23:01
282.000
2,4%
Leyla
23:01
23:22
279.000
2,5%
Emanet
15:01
16:29
254.000
2,8%
Cuando seas mia
17:46
18:36
251.000
3,6%
Cine western Humo de revolver
18:53
20:30
250.000
3,6%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
246.000
3,1%
Fbi most wanted Cadenas
22:59
23:55
231.000
2,3%
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:18
226.000
12,1%
Cine Hora punta 3
21:03
22:29
223.000
2,0%
Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La busqueda
22:55
25:16
329.000
4,4%
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
15:17
17:02
221.000
2,5%
La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
20:58
22:55
217.000
1,9%
La que se avecina Un mayorista entretenido,un ...
25:16
26:30
142.000
5,8%
La que se avecina Una novia virtual,una pretty ...
17:02
19:00
124.000
1,7%
Ranking Energy (2,3%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi most wanted Cadenas
22:59
23:55
231.000
2,3%
Fbi most wanted La fiebre del oro
22:04
22:59
213.000
1,8%
Fbi most wanted Patente en tramite
23:55
24:46
210.000
3,3%
Fbi most wanted Sucesion
21:11
22:04
194.000
1,8%
Distrito 8
20:16
26:21
184.000
2,3%
Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuento de una noche
21:36
23:01
282.000
2,4%
Leyla
23:01
23:22
279.000
2,5%
Emanet
15:01
16:29
254.000
2,8%
Cuando seas mia
17:46
18:36
251.000
3,6%
Cuidado con el angel
16:31
17:46
221.000
2,8%
Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:27
17:54
206.000
2,8%
The Big Bang Theory
20:12
20:30
202.000
2,7%
The Big Bang Theory
16:40
17:00
202.000
2,4%
The Big Bang Theory
19:53
20:12
193.000
2,8%
The Big Bang Theory
17:54
18:20
193.000
2,8%
Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Humo de revolver
18:53
20:30
250.000
3,6%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
246.000
3,1%
El cascabel
22:06
24:30
204.000
2,1%
Sesion doble Oklahoma crude
16:46
18:50
172.000
2,4%
Tu cine Dos mil dolares por coyote
20:42
22:06
158.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio del fuego ...
23:19
24:21
203.000
2,5%
The Mysteries of Laura El misterio del difunto ...
22:30
23:19
198.000
1,7%
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
21:50
22:30
184.000
1,6%
Los misterios de murdoch Asuntos ...
16:42
18:15
155.000
2,1%
Los misterios de murdoch Viaje al centro de ...
15:37
16:42
149.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hora punta 3
21:03
22:29
223.000
2,0%
Cine Hora punta
19:22
21:03
191.000
2,5%
Cine Shanghai kid:del este al oeste
15:30
17:37
167.000
2,0%
Cine Cazador de tormentas
22:29
24:09
163.000
1,6%
Cine Los rebeldes de shanghai
17:37
19:22
155.000
2,3%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion:archivos del pasado
15:23
16:09
202.000
2,2%
La fiebre del oro
16:09
16:58
170.000
2,0%
La fiebre del oro
16:58
18:13
153.000
2,1%
Expedicion:archivos del pasado
14:35
15:22
143.000
1,6%
La fiebre del oro:australia
19:04
19:55
127.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:35
210.000
2,5%
Informativo 24h
24:39
25:00
140.000
2,8%
La noche en 24h:portada Juan luis arsuaga
22:05
23:07
140.000
1,2%
Diario 24 horas:en directo Sesion de control al ...
08:56
11:05
110.000
5,2%
Informativo 24h
16:29
16:59
108.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
162.000
4,0%
Forjado a fuego La espada claymore
21:13
22:01
143.000
1,3%
Forjado a fuego El escudo de pinchos
22:01
22:47
133.000
1,1%
Forjado a fuego La espada vikinga
22:47
23:43
102.000
1,0%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:43
24:00
98.000
1,2%
Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La revista people investiga
16:25
17:18
137.000
1,7%
Reformas en boise
14:45
15:32
116.000
1,3%
La noche que no termino
15:32
16:25
111.000
1,2%
Los gemelos reforman dos veces:edicion celebrity ...
23:04
24:01
109.000
1,1%
La revista people investiga
17:19
18:07
109.000
1,5%
Ranking Veo7 (1,1%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Los ...
21:15
22:00
186.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias De repente
20:24
21:15
158.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias Fantasmas del ...
19:34
20:24
131.000
1,9%
Profilage Con todo mi corazon
22:00
23:06
112.000
0,9%
Profilage Frente a la camara
16:19
17:12
82.000
1,0%
Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:17
15:45
90.000
1,0%
Amor toxico
23:05
24:03
64.000
0,7%
Amor toxico
25:04
25:59
59.000
1,9%
Amor toxico
24:03
25:04
59.000
1,0%
Amor toxico
22:08
23:05
55.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,9%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sentencia de muerte(death sentence)
22:00
23:50
161.000
1,5%
Cine Un dolar entre los dientes
17:15
18:41
70.000
1,0%
Cine Trafico humano(2015)
23:50
25:21
66.000
1,2%
Justicia extrema Venganza en la sombra
20:33
22:00
66.000
0,7%
Cine El manto negro
15:50
17:15
61.000
0,7%
Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire El legado de un hombre
18:31
19:16
128.000
1,9%
Chicago Fire Mejor suelto
17:38
18:31
101.000
1,4%
Emergency lovers
15:50
21:01
79.000
1,1%
Chicago Fire Tengo un límite
15:50
16:45
73.000
0,8%
Castle Cuando la rama se rompe
24:45
25:32
69.000
1,6%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:18
226.000
12,1%
Doraemon,el gato cosmico
07:59
08:09
165.000
9,6%
Doraemon,el gato cosmico
08:25
08:34
161.000
8,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:34
08:44
126.000
6,6%
Doraemon,el gato cosmico
07:48
07:58
114.000
7,4%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuéntame cómo pasó Los caudillos también se ...
24:20
25:35
65.000
1,4%
Los green en la gran ciudad
21:27
21:38
64.000
0,6%
Cuéntame cómo pasó Con la frente ...
23:09
24:20
53.000
0,6%
Los green en la gran ciudad
21:48
21:58
52.000
0,5%
Aprendemos en clan:team total:curiosity
19:09
19:30
50.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Prorroga futbol:copa de campeones juvenil ...
22:23
23:06
92.000
0,8%
Post futbol:copa de campeones juvenil ...
23:06
23:13
90.000
0,8%
Fútbol:copa de campeones juvenil ...
20:30
22:23
81.000
0,8%
Fifa 26 Camino al mundial
23:21
23:50
63.000
0,7%
Fifa world cup 26:preview series
23:51
24:15
61.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Amanecer zulu
15:35
17:33
85.000
1,0%
Prorroga futbol:copa de campeones juvenil ...
22:23
23:06
80.000
0,7%
Cine Juntos para vencer
23:12
24:57
50.000
0,7%
Fútbol:copa de campeones juvenil ...
20:30
22:23
48.000
0,5%
Real madrid conecta
19:30
20:22
33.000
0,5%