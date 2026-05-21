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AUDIENCIAS TDT 20 DE MAYO

FDF lidera con "La búsqueda" y supera al estreno de 'Cuento de una noche' en Nova

La película protagonizada por Nicolas Cage consigue un 4,4% y lleva a la cadena de Mediaset España a liderar con un 2,5%.

FDF lidera con "La búsqueda" y supera al estreno de 'Cuento de una noche' en Nova
©Disney
Por RedacciónPublicado: Jueves 21 Mayo 2026 09:17 (hace 8 horas)

Audiencias Miércoles 20 de Mayo de 2026

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Noche de estreno en Nova con la llegada de la nueva telenovela turca 'Cuento de una noche', protagonizada por Burak Deniz y Su Burcu Yazgı Coşkun. La nueva apuesta del canal para el access y prime time de lunes a viernes debuta con un notable 2,4% de cuota de pantalla y 282.000 espectadores. Sin embargo, pese al buen arranque, la ficción no consigue liderar el ranking de emisiones de las cadenas temáticas TDT del día y tiene que conformarse con la segunda posición.

El liderazgo esta vez es para la película "La búsqueda" en FDF, también conocida internacionalmente como "National Treasure". La cinta protagonizada por Nicolas Cage y Diane Kruger firma un excelente 4,4% de share y reúne a 329.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión más vista de la jornada en la TDT.

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La tercera posición vuelve a ser para otra ficción de Nova, 'Leyla', que mantiene su buen rendimiento habitual con un 2,5% de cuota y 279.000 televidentes. Muy cerca queda 'Emanet', que registra un 2,8% de share y 254.000 seguidores. El top 5 lo completa 'Cuando seas mía', que continúa funcionando con solidez en las tardes de Nova gracias a un 3,6% de cuota de pantalla y 251.000 fieles.

En cuanto al ranking de cadenas temáticas, FDF consigue hacerse con el liderazgo de la jornada tras firmar un 2,5% de share. La segunda posición es para Energy, que alcanza un 2,3%, mientras que Nova ocupa el tercer puesto con un 2,1% de cuota de pantalla. Por detrás se produce un cuádruple empate entre Neox, TRECE, Atreseries y BeMad, todas ellas con un 1,7% de share.

Ranking cadenas TDT Miércoles, 20 de Mayo de 2026

FDF 2,5%

Energy 2,3%

Nova 2,1%

Neox 1,7%

TRECE 1,7%

Atreseries 1,7%

BEMADtv 1,7%

DMAX 1,6%

Canal 24 Horas 1,5%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,3%

Veo7 1,1%

Ten 0,9%

Squirrel 0,9%

Divinity 0,8%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,5%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine La busqueda
22:55
25:16
329.000
4,4%
Nova
Cuento de una noche
21:36
23:01
282.000
2,4%
Nova
Leyla
23:01
23:22
279.000
2,5%
Nova
Emanet
15:01
16:29
254.000
2,8%
Nova
Cuando seas mia
17:46
18:36
251.000
3,6%
TRECE
Cine western Humo de revolver
18:53
20:30
250.000
3,6%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
246.000
3,1%
Energy
Fbi most wanted Cadenas
22:59
23:55
231.000
2,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:18
226.000
12,1%
BEMADtv
Cine Hora punta 3
21:03
22:29
223.000
2,0%

Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine La busqueda
22:55
25:16
329.000
4,4%
FDF
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
15:17
17:02
221.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
20:58
22:55
217.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido,un ...
25:16
26:30
142.000
5,8%
FDF
La que se avecina Una novia virtual,una pretty ...
17:02
19:00
124.000
1,7%

Ranking Energy (2,3%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted Cadenas
22:59
23:55
231.000
2,3%
Energy
Fbi most wanted La fiebre del oro
22:04
22:59
213.000
1,8%
Energy
Fbi most wanted Patente en tramite
23:55
24:46
210.000
3,3%
Energy
Fbi most wanted Sucesion
21:11
22:04
194.000
1,8%
Energy
Distrito 8
20:16
26:21
184.000
2,3%

Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuento de una noche
21:36
23:01
282.000
2,4%
Nova
Leyla
23:01
23:22
279.000
2,5%
Nova
Emanet
15:01
16:29
254.000
2,8%
Nova
Cuando seas mia
17:46
18:36
251.000
3,6%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:46
221.000
2,8%

Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:27
17:54
206.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
20:12
20:30
202.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
16:40
17:00
202.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
19:53
20:12
193.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
17:54
18:20
193.000
2,8%

Ranking TRECE (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Humo de revolver
18:53
20:30
250.000
3,6%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
246.000
3,1%
TRECE
El cascabel
22:06
24:30
204.000
2,1%
TRECE
Sesion doble Oklahoma crude
16:46
18:50
172.000
2,4%
TRECE
Tu cine Dos mil dolares por coyote
20:42
22:06
158.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fuego ...
23:19
24:21
203.000
2,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del difunto ...
22:30
23:19
198.000
1,7%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
21:50
22:30
184.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Asuntos ...
16:42
18:15
155.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch Viaje al centro de ...
15:37
16:42
149.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Hora punta 3
21:03
22:29
223.000
2,0%
BEMADtv
Cine Hora punta
19:22
21:03
191.000
2,5%
BEMADtv
Cine Shanghai kid:del este al oeste
15:30
17:37
167.000
2,0%
BEMADtv
Cine Cazador de tormentas
22:29
24:09
163.000
1,6%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de shanghai
17:37
19:22
155.000
2,3%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion:archivos del pasado
15:23
16:09
202.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:09
16:58
170.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro
16:58
18:13
153.000
2,1%
DMAX
Expedicion:archivos del pasado
14:35
15:22
143.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro:australia
19:04
19:55
127.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:35
210.000
2,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:39
25:00
140.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Juan luis arsuaga
22:05
23:07
140.000
1,2%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas:en directo Sesion de control al ...
08:56
11:05
110.000
5,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:29
16:59
108.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
162.000
4,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada claymore
21:13
22:01
143.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El escudo de pinchos
22:01
22:47
133.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada vikinga
22:47
23:43
102.000
1,0%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:43
24:00
98.000
1,2%

Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La revista people investiga
16:25
17:18
137.000
1,7%
DKiss
Reformas en boise
14:45
15:32
116.000
1,3%
DKiss
La noche que no termino
15:32
16:25
111.000
1,2%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces:edicion celebrity ...
23:04
24:01
109.000
1,1%
DKiss
La revista people investiga
17:19
18:07
109.000
1,5%

Ranking Veo7 (1,1%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Los ...
21:15
22:00
186.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias De repente
20:24
21:15
158.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Fantasmas del ...
19:34
20:24
131.000
1,9%
Veo7
Profilage Con todo mi corazon
22:00
23:06
112.000
0,9%
Veo7
Profilage Frente a la camara
16:19
17:12
82.000
1,0%

Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:17
15:45
90.000
1,0%
Ten
Amor toxico
23:05
24:03
64.000
0,7%
Ten
Amor toxico
25:04
25:59
59.000
1,9%
Ten
Amor toxico
24:03
25:04
59.000
1,0%
Ten
Amor toxico
22:08
23:05
55.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,9%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Sentencia de muerte(death sentence)
22:00
23:50
161.000
1,5%
Squirrel
Cine Un dolar entre los dientes
17:15
18:41
70.000
1,0%
Squirrel
Cine Trafico humano(2015)
23:50
25:21
66.000
1,2%
Squirrel
Justicia extrema Venganza en la sombra
20:33
22:00
66.000
0,7%
Squirrel
Cine El manto negro
15:50
17:15
61.000
0,7%

Ranking Divinity (0,8%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire El legado de un hombre
18:31
19:16
128.000
1,9%
Divinity
Chicago Fire Mejor suelto
17:38
18:31
101.000
1,4%
Divinity
Emergency lovers
15:50
21:01
79.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Tengo un límite
15:50
16:45
73.000
0,8%
Divinity
Castle Cuando la rama se rompe
24:45
25:32
69.000
1,6%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:18
226.000
12,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:59
08:09
165.000
9,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:25
08:34
161.000
8,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:34
08:44
126.000
6,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:48
07:58
114.000
7,4%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Los caudillos también se ...
24:20
25:35
65.000
1,4%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:27
21:38
64.000
0,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Con la frente ...
23:09
24:20
53.000
0,6%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:48
21:58
52.000
0,5%
Clan TVE
Aprendemos en clan:team total:curiosity
19:09
19:30
50.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Prorroga futbol:copa de campeones juvenil ...
22:23
23:06
92.000
0,8%
Teledeporte
Post futbol:copa de campeones juvenil ...
23:06
23:13
90.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol:copa de campeones juvenil ...
20:30
22:23
81.000
0,8%
Teledeporte
Fifa 26 Camino al mundial
23:21
23:50
63.000
0,7%
Teledeporte
Fifa world cup 26:preview series
23:51
24:15
61.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 20 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Amanecer zulu
15:35
17:33
85.000
1,0%
Real Madrid TV
Prorroga futbol:copa de campeones juvenil ...
22:23
23:06
80.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Juntos para vencer
23:12
24:57
50.000
0,7%
Real Madrid TV
Fútbol:copa de campeones juvenil ...
20:30
22:23
48.000
0,5%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
20:22
33.000
0,5%
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