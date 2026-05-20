Por Diego López |

Núria Marín vuelve a Televisión Española. Tras un preve, pero intenso, periplo en 'La familia de la tele', la que fuera presentadora de 'Socialité' y 'Cazamariposas' en Mediaset regresa a la pública con un nuevo espacio sobre corazón, salseos y cultura pop.

Sin embargo, no lo hará esta vez pegada a la actualidad, sino con una serie de programas temáticos que, en cada entrega, abordarán un tema distinto donde se mezclará la historia del famoseo con el debate con una serie de colaboradores de distintas generaciones.

Soy una pringada, Chelo García-Cortés, Adrián Moterrubio y Silvia Taulés en el primer 'Lo que pasó, pasó'

El programa, que se llamará 'Lo que pasó, pasó', es una producción de Sidecar Media que cuenta conque se emitirán semanalmente los domingos a partir de las 20 horas en RTVE Play y en La 2 unas horas más tarde, a partir de las 00:30.

Un nuevo formato más dentro de la apuesta de la nueva directiva de TVE por potenciar La 2 como un canal alternativo del grupo RTVE que sea capaz de hacerle la sombra a Cuatro y laSexta. Precisamente, 'Lo que pasó, pasó' se emitirá después de otro de esos espacios, 'Zero dramas'.

El diverso plantel de colaboradores de 'Lo que pasó, pasó'

Para analizar la historia de nuestros famosos, además del peculiar análisis y tono de Nuria Marín, el programa contará con una serie de colaboradores diferentes. Algunos rostros como Chelo García-Cortés, Paloma Barrientos, Boris Izaguirre, Valeria Vegas o Samantha Hudson sí son habituales de este tipo de espacios, mientras que otros como 'Soy una pringada', Silvia Abril, Samanta Villar o Tinet Rubira no están tan acostumbrados a participar en espacios de estas características, que también contará con influencers como Junior Healy.

Boris Izaguirre, Paloma Barrientos, Samantha Hudson y Adrián Monterrubio, en otro programa de 'Lo que pasó, pasó'

El primer tema que abordará el programa, que se estrena este mismo domingo, es "Beefs. De las folclóricas a Andy y Lucas", y analizará las disputas y despechos más famosos de nuestras celebrities. "¿Por qué nos fascinan los beefs entre famosos?" "¿Por qué sentimos la necesidad de posicionarnos?" "¿Han cambiado los límites del conflicto con el tiempo?" son algunas de las preguntas que tratará de responder este primer programa, que contará con Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Adrián Monterrubio y 'Soy una pringada' como colaboradoras.