El comentario de Carlos Sobera que sorprendió a David Broncano: "En Mediaset te quieren fichar"

El paso de Carlos Sobera por 'La resistencia' el 1 de febrero dejó varios momentos para el recuerdo. El invitado llegó al plató del espacio emitido en #0 de Movistar+ más que dispuesto a bromear con su presentador, David Broncano. "Me han contado tus amigos que el otro día me pusiste a parir", espetó Sobera nada más sentarse en el sofá haciendo referencia a una conversación que Broncano mantuvo con Isabel Coixet, donde el presentador confesó no saber quien se ponía al frente de 'First Dates'. "¿Le hizo gracia a la gente el chiste? Pues por mi parte de puta madre", le quitó rápidamente hierro al asunto Sobera.

Carlos Sobera y David Broncano en 'La resistencia'

David Broncano preguntó "en qué fase" se encontraba el programa de citas, haciendo referencia posteriormente a su desconocimiento sobre qué cadena lo emitía, siendo una de las propiedades de Mediaset. En ese momento, Sobera aprovechó para lanzar el anzuelo al presentador de 'La resistencia': "Por cierto, recuerdos de sus directivos". Broncano comenzó a reírse y respondió que tenía "buen trato con ellos", pero el invitado continuó tirando del hilo: "Sí, me han dicho que te quieren fichar". Un silencio absoluto se adueñaba del teatro, rompiéndose a los pocos segundos por el abucheo del público: "Vaya silencio se ha hecho", comentó el humorista.

"A los de Movistar se les ha caído un reloj", lanzó el cómico una vez más para romper el hielo. "Es broma, es broma", aclaró finalmente Sobera después del pequeño momento de tensión que había creado. "¿Te vas tú solo a Telecinco? ¿Nos quedamos nosotros aquí?", comentaron Grison y Ricardo Castella apoyando el chiste del presentador de 'First Dates'. David Broncano quiso saber si realmente los directivos de Mediaset le mandaban recuerdos, algo que su invitado afirmó. "Devuélveselos", pidió el humorista, quien aseguró que él tiene "una sensacional amistad con la gente del gremio".

Un exparticipante de 'La isla de las tentaciones' entre el público

Carlos Sobera no fue el único rostro conocido de Mediaset que apareció por el plató de 'La resistencia'. Gonzalo Montoya, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', se encontraba entre el público disfrutando del programa. David Broncano recordó que el presentador de Mediaset también estuvo al frente del reality: "Yo no sé lo que hacía", confesó Sobera.

"Lo hizo francamente bien", recalcó la expareja de Susana para posteriormente comentar: "Creo que lo despidieron ¿no?". Carlos Sobera se sorprendió al escuchar las palabras de Montoya y decidió bromear al respecto: "¡También me despidieron! Ya ni me entero de cuándo me despiden". Aprovechando la pequeña intervención del sevillano, el presentador del espacio le preguntó cómo le fue la vida después de su experiencia en 'La isla de las tentaciones': "Laboralmente bien, psicológicamente destruido", admitió.