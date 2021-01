La advertencia de Buenafuente a David Broncano: "Te crees el rey y un día te ponen en tu puto sitio"

'Late Motiv' celebraba el pasado martes 26 de enero los 800 programas emitidos en #0 de Movistar+. Con motivo de esta celebración, el equipo del programa sorprendió a su presentador, Andreu Buenafuente, con la visita del que fuera su colaborador, David Broncano, que aparecía vestido de calle y con varias sorpresas para su amigo y jefe.

David Broncano visita a Buenafuente en 'Late Motiv'

"¿Vienes así vestido? Te han pedido drogas seguro, ¿no?", comenzaba bromeando Buenafuente al ver a su antiguo colaborador sin su ya habitual traje y portando una bolsa de plástico. "Solo vengo a felicitarte. Te he traído regalos. Son cosas que tenía en mi casa", decía el presentador de 'La resistencia' antes de darle objetos como un archivador de papeles, comida preparada para calentar en el microondas, un cuchillo o una postal de Ignatius de niño.

"Me he parado a contar cuántos programas llevo entre una cadena y otra y llevo como 2600", confesaba Buenafuente a su invitado. "Te doy un consejo. Cuantos más programas lleves, menos sabrás de todo", aprovechaba para aconsejarle. "Eso es lo bueno de este oficio: tú te crees el rey del mambo, y luego un día el programa te pone en tu puto sitio", finalizó el presentador ante una reacción de sorna de su excolaborador: "Bueno, pero, ¿has visto el vídeo de un perro que le pone los huevos en la cara a un niño?".

"¡Broncano, a casa!"

David Broncano aprovechó para bromear con la confusa situación de las medidas y restricciones existentes debido a la pandemia de coronavirus: "Llego a casa al límite del toque de queda ya, porque salgo de grabar a las diez, y ya ayer me vio la policía y me gritó: '¡Broncano, a casa!'". No es la primera vez que el presentador de 'La Resistencia' comenta su constante relación con la policía, que ya ha llegado, en alguna que otra ocasión, a multarle.