David Moreno: "Me encantaría presentar un reality, pero soy bastante pudoroso para concursar en uno"

Boing celebra su décimo aniversario apostando por la producción propia. El canal infantil de Mediaset España estrena este lunes, 5 de octubre, a partir de las 20:45 horas, la segunda temporada del concurso 'La casa de los retos'. Una tira diaria donde tres familias se enfrentan a divertidos retos con grandes dosis de humor junto a David Moreno, el nuevo conductor del programa.

David Moreno

El periodista, actor y cantante lleva años vinculado al grupo como conductor de 'MoninGlory' en Mtmad y reportero de 'Todo es mentira'. Ahora, salta a Boing como presentador de este espacio destinado a los más pequeños de la casa. Un tipo de público que conoce bien tras su experiencia en 'Planeta Pokémon' en Jetix. FormulaTV ha hablado con el logroñés para descubrir las claves de 'La casa de los retos' y saber cómo se enfrenta a este proyecto, que compagina con su trabajo como redactor de 'Sálvame'.

Me hacía mucha ilusión ser el presentador de 'La casa de los retos' y trabajé duro para lograrlo

En Mediaset España había hecho cosas mucho más pequeñas como 'MorninGlory' y otros proyectos para Mtmad. Esto es un gran reto y un regalazo. Estaba grabando un reportaje para 'Todo es mentira' cuando me escribieron desde la productora para hacer el casting. Yo ya había visto el programa y, aunque antes no tenía presentador, la mecánica es la misma. Me preparé la prueba mucho y fui con una camiseta de 'Teen Titans Go!', una serie de Boing que me encanta. Me hacía mucha ilusión ser el presentador de 'La casa de los retos' y trabajé duro para lograrlo.

¿Qué es 'La casa de los retos'?

Es un concurso diario divertidísimo e ideal para pasar un muy buen rato en familia echándote unas risas delante de la tele.

Estás más acostumbrado a dirigirte a los adultos con 'Todos es mentira', pero ahora te enfrentas a los más pequeños de la casa, ¿da vértigo? ¿Te sientes cómodo con los niños?

Los adultos con los que mejor me llevo son aquellos que no han renegado de su niño interior. En 'La casa de los retos' me siento súper cómodo, soy yo al 100% y tratamos a adultos y niños por igual.

David Moreno junto a los concursantes de 'La casa de los retos'

¿Te ves desarrollando una carrera como presentador infantil?

Comencé en televisión siendo muy joven presentando un programa infantil. 'Planeta Pokémon', en Jetix, fue algo muy especial en mi carrera y, a día de hoy, muchos chavales me lo siguen recordando. Ojalá dentro de 10 años ocurra lo mismo con 'La casa de los retos', o mejor, ojalá sigamos con el programa. Lo que quiero es trabajar, entretener y hacer sonreír a la gente.

El programa recupera el espíritu de las míticas pruebas de 'Megatrix' o 'Club Disney' y cuenta con parte del espíritu de formatos como 'Grand Prix del verano', ¿echas de menos este tipo de espacios en televisión?

Como espectador lo echo mucho de menos. Es como si se nos hubiese olvidado divertirnos jugando. Gracias a 'La casa de los retos' estoy convencido de que este espíritu se va a recuperar. Me encantaría hacer concursos de este tipo.

Tampoco es demasiado habitual que los canales temáticos de TDT apuesten por la producción propia como ha hecho Boing, ¿crees que es el camino que deberían seguir los canales secundarios de los grandes grupos?

A mí me parece una idea más que acertada. 'La casa de los retos' marca la diferencia con otras cadenas, porque es un programa familiar, divertido y buenrrollista donde todos pueden venir a pasárselo bien.

David Moreno, presentador de 'La casa de los retos'

Más allá de este proyecto, eres "chico La Fábrica de la Tele", un habitual de la mayoría de sus formatos. ¿Cómo viviste la etapa en 'Todo es mentira' enfrentándote a políticos o temas de actualidad? Estabas más acostumbrado al entretenimiento.

Me siento cómodo en ambos tipos de formato. Recuerdo el programa con mucho cariño porque, aunque se viven momentos de mucha tensión al ser un programa diario tan ligado a la actualidad, he aprendido un montón. Muchas veces iba a grabar un reportaje con una idea y cuando llegaba, la situación era otra y de repente tenía que sacarme las castañas del fuego. Cuando estás haciendo un directo con Risto Mejide dándote paso y preguntándote, tienes que dar lo mejor de ti para estar a la altura. El de 'Todo es mentira' es un ritmo frenético y aunque echo mucho de menos a mis compañeros, mantenemos la amistad.

Después de pasar por 'Hormigas blancas', ahora eres redactor de 'Sálvame' dentro del equipo de investigación. Cuéntanos, ¿cómo es un día de tu trabajo?

Cada programa es muy diferente y me siento súper agradecido por ser, como decís, un "chico La Fábrica de la Tele", porque mis jefes me permiten trabajar y desarrollarme con ellos pasando por diferentes formatos. En 'Sálvame' grabo entrevistas y me tiro todo el día colgado al teléfono hablando con famosos para conocer su opinión sobre diversas cuestiones de actualidad de la crónica social. Hay gente a la que le parece que en 'Sálvame' todo está muy improvisado, pero hay un equipazo trabajando detrás para hacer de nuestras tardes algo mucho más entretenido.

¿Llega a saturar o a afectar la intensidad que se vive entre los colaboradores de 'Sálvame'?

A ellos les debe afectar, eso dicen. Supongo que va con la personalidad de cada uno. A mí, desde luego, me afectaría bastante. Son muy honestos al compartir con la audiencia todos sus sentimientos. Esa es la clave del éxito de 'Sálvame': todos son muy naturales. La audiencia quiere ver gente normal que ríe y llora, nada de personajes encorsetados que ni sufren ni padecen.

David Moreno, presentador de 'MorninGlory'

Me encantaría presentar un reality y comentarlo como tertuliano

Me encantaría presentar un reality y comentarlo como tertuliano. Lo de concursar lo veo más improbable, porque soy bastante pudoroso. Además, estoy acostumbrado a vivir solo y lo de convivir con tanta gente sin ni siquiera tener un espacio únicamente para mí, lo llevaría fatal. Quizás con 'Solo/Sola' sí que me atrevería. Siempre y cuando viniesen a visitarme de vez en cuando. Lo de 'Sálvame' son palabras mayores. Como en su día lo fue 'Aquí hay tomate', es historia de la televisión.

Después de 'La casa de los retos', ¿qué te gustaría hacer en televisión?

Me encantaría seguir aprendiendo y continuar presentando programas.