'El debate de las tentaciones' emitirá el reencuentro de Óscar y Andrea antes de su regreso al reality

La noche del domingo 27 de septiembre, 'La isla de las tentaciones' emitió su segunda entrega, en la que participantes y solteros recibieron en sus respectivas villas las visitas de dos nuevos tentadores sorpresa: Andrea Gasca y Óscar Ruiz. Dos veteranos que ya se estrenaron en el reality en su primera edición, donde Andrea participó como parte de una de las parejas, junto a su entonces novio Ismael Nicolás, a quien dejó en la recta final por el propio Óscar.

Óscar y Andrea en su debut en 'La isla de las tentaciones 2'

Varios meses después de que se emitiera el desenlace de la primera temporada de 'La isla de las tentaciones', Óscar y Andrea han tenido ocasión de reencontrarse gracias al reality en el que ambos se conocieron y tras el que acabaron rompiendo su relación. Unas imágenes que los espectadores podrán ver en 'El debate de las tentaciones' del martes 29 de septiembre, tal y como dio a conocer Juan Ramón Gonzalo, director de la productora a cargo del programa, Cuarzo TV, a través de su cuenta de Twitter.

"Óscar y Andrea tuvieron un encuentro antes de entrar en las villas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron al verse? Lo veremos el martes en exclusiva en 'El debate de las tentaciones' con Carlos Sobera", adelantó Juan Ramón. La reunión de la antigua pareja se emitiría así meses después de que ambos intervinieran juntos en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde Andrea puso sobre la mesa las supuestas infidelidades que Óscar habría cometido desde que comenzaron su relación tras el reality. Unas acusaciones que el tentador negó de forma tajante, en un encuentro en el que también estuvo presente Isma, expareja de Andrea, y que acabó llevando a Óscar y la exparticipante a la ruptura.

¿Arrasarán de nuevo?

Tanto el debut de Óscar como el de Andrea en la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' comenzó con buen pie. Su llegada a las villas no dejó indiferente ni a solteros ni a participantes, hasta el punto de que tanto Mayka Rivera como Lester Duque decidieron cambiar sus citas para conocer mejor a los recién llegados, descartando así a Matías Padial y Elisa García. Mientras que el segundo se tomó bastante bien la elección de Rivera, no ocurrió lo mismo con García, quien reconoció que "me ha molestado, no estoy acostumbrada a que me rechacen". "Tengo una conversación pendiente con él. Sé que me va a conocer y tendré una cita con él", aseguró la soltera, cuya cita fue cancelada por Lester con la esperanza de que "Marta va a estar más tranquila", tras el enfrentamiento que ella y Elisa protagonizaron en la primera gala.