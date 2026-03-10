Por Adrián López Carcelén |

Antonia Dell'Atte puede presumir de ser la única concursante en haber sido expulsada dos veces durante la primera edición de 'DecoMasters'. En la última entrega, emitida el lunes 9 de marzo, la modelo y su nueva pareja, Fiona Ferrer, abandonaron el programa tras la repesca de la semana anterior. Pero antes de la expulsión, el programa puso a prueba la validez de los participantes con dos pruebas bien distintas.

En primer lugar, los concursantes tuvieron que elegir entre decorar un centro de estética o una barbería con un presupuesto de 5.000€. El equipo formado por Mar Flores y Carlo Costanzia Jr, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón y Belén López y Raquel Meroño, que habían sido las mejores en el anterior mini reto de habilidad, pudieron escoger el espacio a decorar: la barbería. Por otro lado, Isa Pantoja y Asraf Beno, Jesús Oviedo y Daniel Oviedo y Antonia y Fiona tuvieron que conformarse con el centro de estética. Finalmente, el jurado se decantó por el primer equipo y mandó al equipo del centro de estética a la prueba de eliminación.

El equipo formado por Mar Flores, Carlo Constanzia, Raquel Meroño, Belén López, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón fueron los ganadores de la primera prueba de 'DecoMasters'

Una prueba de eliminación con bronca incluida

Los Gemeliers, Antonia y Fiona e Isa y Asraf llegaron a la prueba de eliminación con el objetivo de decorar tres habitaciones para estudiantes de una residencia. Con 1.200 € de presupuesto y unas estancias no muy grandes, las parejas trataron de sacar el mayor partido a los dormitorios a través de la creatividad y la imaginación.

La tensión entre Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer fue constante durante toda la prueba de eliminación

No obstante, hubo una pareja en la que los gustos no coincidieron, lo que desató una bronca sin precedentes en el programa que se saldó finalmente con su expulsión.. "Detesto a la gente pija.", dijo la modelo. Pero su compañera, lejos de achantarse, abandonó el lugar de trabajo visiblemente enfadada. "", le dijo Fiona Ferrer mientras se iba.

Después de que el jurado alabase el resultado final de Isa y Asraf y tomase la decisión de expulsar a Antonia y Fiona, las concursantes siguieron discutiendo. "La actitud no ha sido la mejor. Y en esta vida, pedir disculpas te hace grande. Un horror. Ella no ha pedido disculpas todavía. Nos merecemos la salida, Fiona", dijo la expareja de Alessandro Lequio. Fiona también respondió a su compañera antes de abandonar el programa: "No voy a permitir que me ofenda, no me parece bien el tono con el que me habla a veces, porque yo también tengo un límite".