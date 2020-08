Asdrúbal, libre bajo fianza de 10.000 dólares tras ser detenido por la policía estadounidense

Las cárceles han vivido un aumento de presos VIP en los últimos días, ya que este jueves se ha descubierto los problemas con la justicia de dos famosos de nuestra televisión. Uno de ellos es Ernesto Neyra, exmarido de Carmina Ordóñez y concursante de 'Esta cocina es un infierno'. El otro se ha encargado de desvelarlo 'Sálvame' en exclusiva y su identidad corresponde a Asdrúbal, exmarido de Bibiana Fernández que la actriz conoció en un viaje a Cuba.

Asdrúbal, exmarido de Bibiana Fernández, detenido en numerosas ocasiones en Florida

El modelo reside desde hace años en Miami donde, lejos de llevar una vida corriente, ha incurrido en numerosas ocasiones en la ilegalidad. 'Hormigas blancas' trató de averiguar en la entrega dedicada a Bibiana Fernández a qué se dedica el cubano en Estados Unidos, aunque el equipo no obtuvo una respuesta muy clara. La misma productora, La Fábrica de la Tele, ha podido indagar ahora en la cara oculta de Asdrúbal y ha sacado a la luz algunos de los delitos que habría cometido en este tiempo.

Según el programa de las tardes de Telecinco, el concursante de 'La isla de los famosos' habría sido detenido en numerosas ocasiones. La policía lo habría arrestado cuatro veces por vandalismo, robo sin armas, hurtos y por conducir sin carnet, entre otras faltas, todas cometidas desde diciembre de 2019. Aunque en este momento no estaría en la cárcel, sí que ha pasado largas temporadas entre rejas por las infracciones enumeradas, por lo que tendría una fianza de más de 10.000 dólares.

Detenido en 2009 por agresión sexual

Ajena a todo esto, Bibiana Fernández ha conocido la información de la detención de Asdrúbal a través de Víctor Sandoval, amigo desde hace tiempo del cubano. "Estaba afectada porque ella le quiere muchísimo", ha afirmado el colaborador sobre la actriz, que estuvo casada con él entre los años 2000 y 2003.

No es la primera vez que Asdrúbal protagoniza noticias relacionadas con la justicia. En el año 2009, el cubano fue detenido en España por una denuncia presentada por una mujer con la que mantenía cierta relación sentimental. Esta aseguró entonces haber sido agredida sexualmente pero no se encontraron pruebas al respecto, por lo que la acusación no prosperó. El modelo, tras una noche en el calabozo, negó en todo momento el delito e incluso amenazó con presentar una denuncia por falsedad.