La desesperada situación de Paco Porras: "Con todo lo que he tenido, ahora soy más pobre que nadie"

El 12 de enero, 'Sálvame' comenzó hablando sobre un personaje muy conocido de Telecinco "que ahora se encuentra en la calle pasando hambre". Kiko Hernández se encargó de presentar la primera parte del espacio donde contó que alguien les había avisado que un famoso estaría en la completa desgracia: "Ha pasado de vivir a todo tren a vivir en la absoluta indigencia", afirmó el colaborador. Unas horas después, el programa desveló cual era el personaje que vivía en semejantes condiciones, Paco Porras.

Miguel Ernesto, amigo de Paco Porras en 'Sálvame'

"Con todo lo que he tenido, ahora soy más pobre que nadie. Estoy fatal", confesó Porras por teléfono al programa días antes de su desaparición. El personaje de 'Crónicas marcianas' afirmó que no tenía trabajo y que la medicación necesaria para su problema de corazón era muy costosa: "No tengo ni para las medicinas". Por si fuera poco, el famoso afirmó que le deben dinero otras celebrities: "Si te dijera nombres de famosos...". La redacción del programa recibió el aviso de su amigo, Miguel Ernesto, quien pidió ayuda a 'Sálvame' para encontrarlo: "Está en la miseria, se ha dedicado a ir por las iglesias pidiendo ayuda".

"No tiene dónde caerse muerto, muchas veces he llegado a temer por su vida. Paco está desesperado, muy mal, muy nervioso", afirmó el amigo de Porras en la llamada telefónica que hizo al programa. Después, Kiko Hernández y el resto de colaboradores contactaron en directo con Ernesto, quien explicó que el cura se encontraba "muy mal, no cobra nada, no tiene nada". El amigo del famoso afirmó que vivió con él tres años, pero que, actualmente, no sabe dónde está: "Se ha marchado de casa y no me ha dicho nada".

El llamamiento de 'Sálvame' para encontrar a Paco Porras

Al inicio del programa y con imágenes de la nieve que ha dejado la borrasca Filomena, 'Sálvame' pedía que se encontrase a Paco Porras: "No encuentra refugio en estos días heladores. Las calles cubiertas de nieve y hielo se han convertido en su hogar y su infierno. Las horas son cruciales. Cuanto más tiempo pase a la intemperie más peligro corre su vida. Vamos a intentar encontrar a este famoso con el que tantas horas de televisión hemos compartido. Queremos que esté a buen recaudo. Solo esperamos que cuando lo encontremos no sea demasiado tarde".