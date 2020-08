El dineral que cobra Lola Ortiz como influencer: "Cobro más que un médico"

Los dos nacieron mediáticamente hablando en 'Mujeres y hombres y viceversa' y desde entonces han tenido carreras profesionales en los medios de comunicación y redes sociales muy similares. Lola Ortiz y Noel Bayarri se han reencontrado en 'Mad Mojo', el canal que el canario tiene en la plataforma de vídeos de Mediaset España. En un extenso vídeos ambos han hecho balance y la influencer no ha dudado en hablar abiertamente de su relación con la cantante Vanessa Klein o del dineral que gana gracias a su trabajo en redes sociales.

Lola Ortiz

Meses después de explicar públicamente que es bisexual y tras haber confesado que mantiene una relación sentimental con la conocida Vanessa Klein, una noticia que sin duda sorprendió a todos, Ortiz ha dado detalles de su vida sexual con esta. "El sexo es muy pleno pero es verdad que es diferente", ha empezado contando, para después confesarle a su íntimo amigo Noel que "Vanesa me dice que en el sexo soy como un parque de atracciones". Está claro que ambas están disfrutando mucho la una de la otra, pero no solo de sexo han querido hablar la pareja de amigos.

Tras explicar que le gustaría ser madre no dentro de demasiado tiempo, Lola ha contado lo que gana por su trabajo como influencer y es que en los últimos meses se ha convertido en la auténtica reina de las redes sociales. La joven de 30 años supera ya los 600.000 seguidores en Instagram y por ello realiza todo tipo de campañas de moda, cosméticos o de otro tipo de productos que sin duda le reportan unas cantidades de dinero muy altas, por ello no sorprende que no la veamos en televisión y es que está claro que sus ingresos solo en redes son suficientes para mantener un estilo de vida bastante alto.

El dineral que cobra cada mes

Tal y como ha explicado, a día de hoy esta estaría cobrando más que un médico (entre unos 3.000 y 5.000 mensuales). "Yo cobro más que un médico", ha afirmado esta sin tapujo alguno, añadiendo que "he empezado a ganar más ahora. Estoy muy contenta". Por ello, con el dinero que gana de las redes sociales, junto a lo que cobra por su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset España junto a los bolos y otras colaboraciones quiere comprarse una casa en Madrid; una forma de inversión de todo ese efectivo que lleva ahorrando desde hace ya varios años.