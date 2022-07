¿Dónde has visto a todos los hijos de Meryl Streep?

Con 72 años a sus espaldas y más de cuarenta de ellos implicada en el mundo de la interpretación, Meryl Streep es sin duda alguna una de las actrices más prestigiosas y conocidas en todo el mundo. En su extensa y prolífica carrera, podemos encontrar títulos como "La decisión de Sophie", "Los puentes de Madison" o "El diablo viste de Prada", en el mundo del cine; mientras, en el ámbito televisivo, donde la estadounidense ha estado menos presente, se la ha podido ver en ficciones como 'The Roosevelts' o 'Big Little Lies'.

Meryl Streep en la película "No mires arriba", su trabajo más reciente hasta la fecha

El trabajo de Streep la ha llevado a conseguir numerosos reconocimientos en todo el mundo, entre los que destacan sus veintiuna nominaciones a los Oscar, de los cuales consiguió triunfar en tres ocasiones: en 1980, obtuvo el premio a Mejor Actriz de reparto por "Kramer contra Kramer"; en 1983, se llevó el galardón a Mejor Actriz por "La decisión de Sophie"; mientras que en 2012 ganó en la misma categoría tras su interpretación en "La dama de hierro". Con una trayectoria profesional tan extensa e implicada en el mundo de la interpretación, no sorprende que sus cuatro hijos, nacidos de su matrimonio con el escultor Don Gummer, se hayan visto llamados, en mayor o menor medida, por dicha disciplina.

Tanto Henry Gummer como sus hermanas Mamie, Grace y Louisa han probado la experiencia de dar vida a distintos personajes a lo largo de su vida, ya fuera con papeles pequeños u otros más destacados. En el caso de la segunda y la tercera, de hecho, fueron introducidas en el mundo de la interpretación a muy corta edad, en sendos proyectos junto a su madre, con poco más de dos y siete años de edad. Discretas y puntuales incursiones que, en ese momento, se alejaron de la popular actriz para proteger a las niñas, presentándolas con nombres falsos. Con unos inicios tan tempranos, es de extrañar que ambas hermanas se hayan visto especialmente involucradas en el arte de la interpretación, al contrario que su hermano mayor, mientras que la menor de los cuatro acaba de debutar en televisión. En FormulaTV, repasamos las producciones de las que cada uno ha formado parte, incluso cuando, quizás, no nos hemos dado cuenta.

Henry Wolfe, más músico que actor

Henry Wolfe en uno de sus conciertos

Nacido el 13 de noviembre de 1979, Henry Wolfe Gummer, más conocido como Henry Wolfe, es el primogénito de Streepy debutó como actor ante las cámaras en la película "Lying", de 2006, año en el que también formó parte de "El buen pastor". Tras estos fichajes, llegaron papeles en "Wolfe with an E" (2011) y "The Wait" (2011), en todas ellas con pequeños papeles. Además, el estadounidense trabajó como actor en varios cortos y tuvo una pequeña aparición en 'State of the Union'. Sin embargo, desde 2014, Wolfe ha estado apartado de su faceta interpretativa y se ha volcado de lleno en la música, arte en la que cuenta con una carrera más extensa y destacada.

A principios de los años 2000, Wolfe cofundó el grupo indie pop Bravo Silva, con el que publicó un EP y un álbum en 2005. Tras la disolución del grupo, el estadounidense se dedicó a una carrera en solitario que pervive en la actualidad, puesto que el estadounidense continúa actuando en distintos locales de su país, tal y como él mismo comparte en su cuenta de Instagram. Asimismo, Wolfe ha publicado varios discos, al igual que ha participado en la banda sonora de varios largometrajes, como "Julie y Julia" o "Ricki", ambos protagonizados por su madre.

Mamie Gummer, una carrera con más de 40 producciones

Mamie Gummer en 'True Detective'

Mary Willa "Mamie" Gummer es la segunda hija de Streep, nacida el 3 de agosto de 1983. Aunque debutó ante las cámaras con poco más de dos años de edad en la película "Se acabó el pastel", no fue hasta 2006 cuando la estadounidense volvió a ponerse de nuevo ante ellas tras dedicarse al mundo del teatro y participar en un corto. Fue en 2006 cuando formó parte del elenco de "La gran estafa", tras la cual llegaron papeles en hasta una quincena de films, entre los que destacan sus trabajos en películas como "Encerrada" (2010), "Efectos secundarios" (2013), "The Lifeguard" (2013) y "Ricki" (2015). En esta última, de hecho, Gummer tuvo ocasión de trabajar de nuevo junto a su madre, protagonista del largometraje.

Aunque su hermano Henry se volcó en el séptimo arte durante su tiempo como actor, lo cierto es que la segunda hija de Streep también ha acumulado distintos papeles en diversas series televisivas a lo largo de los años. Su debut en la pequeña pantalla se produjo en 2008, de la mano de la miniserie 'John Adams', donde estuvo presente en tres episodios. Tras formar parte de varias ficciones, en 2012 Gummer consiguió su primer papel protagonista en la serie 'Emily Owens M.D.', al mismo tiempo que contó con diversas intervenciones esporádicas en 'The Good Wife' entre 2010 y 2015.

'The Collection', 'True Detective', 'Elegidos para la gloria', 'The Good Fight' y 'DMZ', su último trabajo hasta la fecha, son otras de las ficciones de las que la estadounidense ha formado parte, con papeles más o menos destacados, al igual que 'Sangre de Zeus', serie de animación en la que Gummer prestó su voz para el personaje de Lucy. De ese modo, la actriz ha llegado a acumular hasta una cuarentena de producciones, tanto de cine como de televisión, a los que se suman también sus actuaciones teatrales.

Grace Gummer, actriz desde los siete años

Grace Gummer en la miniserie 'Dr. Death'

Grace Jane Gummer nació el 9 de mayo de 1986, siendo la tercera hija de Streep y, siete años después, se puso por primera vez ante las cámaras en "La casa de los espíritus", donde dio vida a una versión más joven del personaje al que daba vida su madre. Sin embargo, al igual que su hermana Mamie, no retomó su carrera como actriz en una producción audiovisual hasta que, en 2010, se sumó al reparto de la película "Meskada", al igual que debutó en televisión como parte de 'Gigantic'. Desde entonces, la tercera Gummer ha trabajado en cerca de una decena de películas más, entre las que destacan "Frances Ha" (2012) o "Deuda de honor" (2014).

Aunque la carrera de Grace cuente con un menor número de proyectos, lo cierto es que los papeles en los que ha trabajado la tercera hija de Streep han sido más destacados, al darse en producciones mucho más conocidas a nivel internacional. 'Smash', 'Zero Hour' o 'The Newsroom' son algunas de sus primeras ficciones, a las cuales se sumó una aparición episódica en 'American Horror Story: Coven', a la que siguió una más extensa en la cuarta temporada de la famosa serie de terror, llamada "Freak Show".

'Extant', producción en la que trabajó entre 2014 y 2015, fue su primer proyecto como parte del reparto principal. Tan solo un año después, Gummer intervino en gran parte de los episodios de la popular serie 'Mr. Robot' y, ya en 2019, trabajó en 'The Hot Zone'. Su último papel hasta el momento se dio en 'Dr. Death', ficción de la cual formó parte del elenco más destacado, y con la que la estadounidense sumaba una quincena de series televisivas a sus espaldas.

Louisa Jacobson, una debutante en 'La edad dorada'

Louisa Jacobson en 'La edad dorada'

Louisa Jacobson Gummer es la benjamina de la familia Streep-Gummer y nació el 12 de junio de 1991. Al contrario que sus hermanas, no contó con una temprana incursión en el mundo audiovisual (aunque sí en el teatro durante su etapa escolar), donde está ha comenzado a irrumpir con el nombre de Louisa Jacobson. Esto se debe al hecho de que las normas del Sindicato de Actores no permiten a sus miembros emplear un nombre profesional igual o similar al de otro y, dado que ya cuentan con una Louisa Gummer, la joven actriz ha optado por utilizar su segundo nombre y prescindir de su apellido en su carrera profesional.

Aunque se graduó en Psicología, Gummer se decantó por solicitar su ingreso en la escuela de Teatro de Yale, gracias a lo cual debutó de forma profesional sobre el escenario en 2018. Desde entonces, la estadounidense siguió trabajando en pequeñas compañías, al igual que ejerció como modelo e incluso, en 2019, actuó en la TV movie "Gone Hollywood", siendo su primer trabajo en el mundo audiovisual.

Tres años más tarde, Gummer, que ha sido la hija de Streep que a más tardía edad ha logrado un papel destacado ante las cámaras, logró su primer papel, uno protagonista, en una ficción: concretamente, en la serie de HBO 'La edad dorada', donde la actriz da vida a Marian Brook. La producción cuenta la historia de dicha joven que, tras quedarse huérfana, se traslada con sus tías, miembros de la alta sociedad norteamericana, muy conservadora, con la que su sobrina choca de forma irremediable.