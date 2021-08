13 drags que nos gustaría ver en la segunda edición de 'Drag Race España'

La semana pasada, la primera edición de 'Drag Race España' se despedía de nuestras pantallas después de 9 semanas en las que hemos reído, hemos llorado y hemos disfrutado del talento y el glamour de las primeras 10 reinas en embarcarse en esta aventura. Las drag queens participantes han llegado a nuestra vida para quedarse, y es que el tirón del programa ha servido para lograr que se embarquen en una gira por toda España, llamada "El Gran Hotel de las Reinas".

El buen recibimiento de la crítica y de los seguidores más acérrimos del formato 'RuPaul's Drag Race' nos hace preguntarnos de manera inmediata: ¿veremos pronto la segunda edición de la versión patria del reality show? Ante los primeros rumores que dicen que la producción de esta segunda entrega ya habría empezado, enumeramos 13 artistas drag (ya que, tradicionalmente, las segundas ediciones internacionales han tenido más concursantes que la primera) que nos gustaría ver en 'Drag Race España 2'.

1 Ariel Rec

Una de las drag queens más rumoreadas para la primera edición del programa repite en todas las quinielas para la segunda. Ariel Rec, la "hermana mayor" de Killer Queen, es una de las artistas drag más conocidas en las redes de nuestro país. La también youtuber e influencer cuenta con varios singles en el mercado, como "Tarántula" o "Karma", es una de las propulsoras del hashtag #VisibiliDrag y ha llegado a ser imagen de marcas como Gillette. ¿Intimidaría su presencia en redes a su competencia?

2 Gadyola

Otra de las más rumoreadas para esta segunda edición está siendo Gadyola. La artista drag peruana (migrante en Madrid) es bien conocida en la escena drag de la capital. Sus actuaciones en solitario o como miembro de la Casa Drag Latina han levantado aplausos por su combinación entre entretenimiento y mensaje reivindicativo. Su sentido del humor también ha salido a relucir en sus redes sociales, y hemos podido verla en proyectos como uno de los videoclips de Samantha Hudson. ¿Conseguiría impactar al resto de reinas?

3 Naomi Mcmenamy

La escena drag de Barcelona no podría quedarse sin representación en 'Drag Race España 2', y una de las reinas catalanas más presentes en todas las quinielas es Naomi Mcmenamy. Sus looks pulidos, arriesgados y con un aire futurista y vampírico recuerdan a Dovima Nurmi (con la que, al parecer, es bastante "cercana"). Su relación con una exconcursante de la anterior edición y su fuerte personalidad podrían complementar su más que evidente presencia artística. ¿Lograría deslumbrar a los jueces?

4 Kelly Roller

Kelly Roller es un auténtico referente del drag patrio y, sobre todo, del andaluz. Siendo una de las caras más reconocidas de la escena drag de Torremolinos, Kelly suele sorprender a la audiencia con sus originales actuaciones sobre ruedas y con su energía y positividad sobre el escenario. Reina de la comedia y cantante, lo tiene todo para ser el pack completo. ¿Se lo parecería también a la audiencia?

5 Drag Sethlas

¿Hay en España un drag más nuestro, más específico y más sorprendente que el drag canario? En 'Drag Race España 2' debe volver a estar presente, y Drag Sethlas sería una gran incorporación, siendo una auténtica leyenda en su ámbito. Su actuación en el carnaval de Las Palmas de 2017, en el que utilizó elementos religiosos, levantó ampollas entre los sectores más conservadores. Sus atrevidos looks y su experiencia en el escenario (plataformas incluidas) podrían llevarla, literalmente, muy alto.

6 Rubena Rouge

Única, artificial, diferente a todo lo que hemos visto en el formato 'Drag Race'. Rubena Rouge crea una desconcertante pero increíble ilusión con cada uno de sus looks, que combinan el estilo club kid con la percepción de construirse como una muñeca de plástico. Es, además, una experimentada "performer" que ha actuado en los locales más conocidos de la noche madrileña. Sin duda, una artista que sería interesante ver en un programa como este.

7 Belial

Poco a poco, 'Drag Race' ha comenzado a expandir su punto de vista y a incluir en el programa a artistas que se salen del mismo estilo de drag que llevamos 13 años viendo en el programa. Una nueva puerta se abriría incluyendo en el casting a Belial, artista drag onubense cuya expresión artística busca explorar el concepto de género hasta romper el mismo. Su representación de la cultura flamenca, la historia queer y el arte performativo la han convertido en todo un referente.

8 Diamante Merybrown

Bien conocida en la noche madrileña, Diamante Merybrown, la hermana drag de Arantxa Castilla-La Mancha y parte de la familia Drag Reign, se postula como una gran favorita para 'Drag Race España 2'. Tiene la actitud, tiene la energía, tiene el mensaje activista y tiene los pasos de baile y la presencia escénica para dejar patidifusos a los miembros del jurado. ¿La veremos en la segunda edición?

9 Franciska Tólika (Pakita)

La andaluza Pakita (de nombre completo Franciska Tólika) será reconocida por algunos por su participación en la segunda edición de 'The Switch', el concurso de drag queens emitido en Chile en el que llegó a enfrentarse a reinas del 'RuPaul's Drag Race' original como Gia Gunn o Kandy Ho. Sus dotes para el maquillaje o su habilidad como bailarina en el pole dance pueden ser algunos de sus mayores atractivos para enganchar a la audiencia en una segunda edición de 'Drag Race España'.

10 Diva Houston

Hablando de 'The Switch 2', Pakita no es la única reina residente en España que apareció en este programa. La brasileña Diva Houston, habitual de la noche madrileña, logró la sexta posición en dicho talent show. Con una amplia trayectoria, se define como "profesionalidad y glamour", y así lo deja patente en cada una de sus actuaciones en los distintos locales en los que actúa. ¿Lograría mejorar su posición de 'The Switch' en 'Drag Race España'?

11 La Plexy

A todos nos gustaría que Pupi Poisson no fuese la única mítica del travestismo español en apuntarse al programa que nos ha vuelto locos esta temporada. La Plexy es una reina legendaria de la noche de la capital, siendo, además, la propietaria del mítico local "Black & White" y contando con sus propios temas con los que actuar. Casi dos décadas de incansable trabajo la han convertido en todo un icono. ¿Conseguiría superar el puesto conseguido por Pupi y llegar a la final de 'Drag Race España 2'.

12 Marcus Massalami

¿Un drag king en 'Drag Race'? Y nos preguntamos: ¿por qué no? El formato lleva años abriéndose a nuevos estilos y, poco a poco, nos planteamos si no sería buena idea abrir la competición a artistas drag en general, y no solo a drag "queens". Marcus Massalami es toda una institución del drag king español, ofreciendo arte y entretenimiento a partes iguales. Su estética sería fácilmente amoldable a las categorías de pasarela (aunque con un toque muy diferente, claro), y aportaría un nuevo giro de diversidad. ¡No hay límites de género o de estilos para hacer drag!

Bonus The Macarena

¿Os suena? Sí, The Macarena ya tuvo su tiempo en la primera edición de 'Drag Race España', pero sus icónicas frases, su gracia como narradora y el talento que ha demostrado en sus actuaciones fuera del concurso hicieron que el público se quedase con ganas de más. La cantante de "Turn the glamour on" (su primer single) merece, a ojos de gran parte de la audiencia, una segunda oportunidad. Un episodio no es suficiente, ¡queremos más The Macarena!