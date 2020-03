La dura disputa entre Rocío Flores y Fani en 'Supervivientes 2020': "He venido sin dar una puta exclusiva"

La noche del martes 10 de marzo, 'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su tercera gala de la edición, en la que se revelaron nuevas imágenes de la convivencia de entre los concursantes. Rocío Flores y Fani Carbajo fueron dos de las protagonistas de un momento especialmente tenso, nacido a raíz de las críticas que la segunda había hecho sobre la primera y que Albert Barranco no dudó en reprocharle, algo que provocó un conflicto entre ambas concursantes cuando Flores escuchó sus palabras.

Rocío Flores y Fani durante su enfrentamiento en 'Supervivientes 2020'

En la playa de los mortales, Barranco se acercó a Fani con el fin de manifestar su desacuerdo con las acusaciones de la concursante hacia Flores, a quien había tachado de "vaga y materialista". Una conversación que llegó a oídos de Rocío, en la playa de los siervos, y que acabó desatando un conflicto entre ambas a pesar de los intentos de Flores de utilizar a Ferre, el dios, como intermediario, dado que no está permitido hablar entre las dos playas de concursantes. "Nos esperamos al jueves mejor, que ahí si podemos hablar, a mí los correveidile no me gustan", apostó Fani, antes de enzarzarse en una disputa directa con su compañera. "Que me dejéis en paz. Que hagáis cada uno vuestro concurso y que dejéis de rajar de los demás", estalló Rocío, al límite.

"Aquí hay gente que habla de ti, yo lo he escuchado y no ha tenido los cojones de decírtelo a la cara", replicó Fani, antes de señalar a Flores que "si tú haces un comentario, atente a las consecuencias de que si yo quiero hablar de ello, lo voy a hacer, igual que otros compañeros. Lo que pasa es que yo, te lo he dicho". Un reproche lanzado a raíz de un comentario que Rocío habría hecho, en el que aseguraba que "por X dinero no vendría a la isla". "Aquí la persona que me ha preguntado que cuánto cobro, eres tú. Y yo no te he contestado, porque te importa cero lo que cobro o lo que dejo de cobrar", le echó en cara Flores, quien subrayó el hecho de que "estoy en esta isla en las mismas condiciones que todos vosotros". "Estoy hasta las narices. Aquí, a la que le gusta la tele y está por lo que está, eres tú, no soy yo", lanzó Rocío, ante una incrédula Fani, tras lo cual criticó de Carbajo que "llevas aquí un mes y te crees dios".

"A mí no me vas a sacar de mis casillas"

"En vez de coger y de rajar por detrás, lo que tienes que hacer es venir y decírmelo a mí", invitó Flores, momento en el que su compañera señaló que ya le había dicho las cosas "a la cara" y que, en ese instante no era posible por las normas. "He estado una semana conviviendo contigo y has estado callada, porque tienes un miedo a la nominación que no puedes con ella", criticó Rocío, desatando una disputa sobre las supuestas "alianzas" que Carbajo se esforzaría en mantener para evitar ser nominada.

"En mi vida, con 23 años, han pasado un montón como tú. Conmigo no puedes, que a mí no me vas a sacar de mis casillas. Que te busques otro oficio en la isla, que yo no rajo de ti", señaló Flores, por encima de las réplicas de Fani, antes de declarar "que yo he venido aquí sin dar una puta exclusiva". "Cuando dé una exclusiva, hablas, mientras, te callas", instó Rocío. "¡Qué te calles ya, pesada! ¡Qué te den por culo, niña!", estalló Fani, momento en el que su compañera zanjó la discusión reconociendo que "estoy hasta las narices de gente como tú, aprovechados". Un enfrentamiento en el que ambas se saltaron las normas de no contactar con el otro equipo, por lo que tendrán una sanción que se anunciará en la gala del jueves 12 de marzo.