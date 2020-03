Sofía Suescun y Gloria Camila rompen su breve tregua: "Recuerda la de exclusivas que has hecho a mi costa"

La noche del martes 10 de marzo, 'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su tercera gala de la edición, en la que de nuevo volvieron a coincidir Sofía Suescun y Gloria Camila. Después de haber mantenido varias disputas en plató desde el estreno del reality, ambas mantuvieron una actitud cordial gran parte de la gala, mostrándose incluso de acuerdo en algunos momentos, hasta que la paz se acabó rompiendo definitivamente después de que se emitiera un vídeo en el que Cristian Suescun y José Antonio Avilés discutían sobre ambas y las comparaban.

Gloria Camila y Sofía Suescun discuten en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Empezó antes de tiempo a imitar a Gloria, le tiene una envidia...", criticó Avilés de Sofía, haciendo referencia al tatuaje de una palmera que la ganadora de 'Supervivientes', al igual que Gloria, se habría hecho tras su paso por el reality. "Se la hizo porque ganó este reality. ¿De verdad me vas a comparar a mi hermana con Gloria?", cuestionó Cristian, antes de asegurar que "mi hermana no viene de ninguna saga". "Mi hermana viene desde abajo y se lo ha currado. Lo de Gloria es que le tocó la lotería con Rocío Jurado", concluyó el concursante, en plena disputa, tras lo cual pudieron comentar el episodio en plató. "Entiendo la defensa de mi hermano porque sufre por mí y lo va a defender hasta el final", aclaró Sofía, tras lo cual señaló que "está claro que Gloria viene de una familia famosa y ha tenido suerte".

"Somos dos personas muy diferentes y yo me lo he ido currando poco a poco, pero ya está. Yo al final he ido creciendo en la televisión a raíz de mis triunfos", concluyó Suescun, antes de que Carlos Sobera cediera la palabra a la segunda aludida del vídeo. "Cada día doy gracias por la familia de la que vengo. Sobre lo de que has ganado o no has ganado, yo también hice un concurso, llegué hasta donde pude y estoy muy orgullosa", explicó Gloria, antes de reprochar a Sofía que "tengo que recordarte la de exclusivas y entrevistas que has hecho a nuestra costa". "Como tú en 'Volverte a ver', que también has hablado de mí", contraatacó Suescun, ante lo que Camila defendió que "a mí me preguntan de un tema tuyo y yo respondo", algo que Sofía señaló que a ella también le ocurría.

"Con lo bien que habíamos tenido la noche..."

"Has hecho ochenta mil portadas hablando de nosotros. De hecho, has hecho una portada con tu chico sobre que te vas a casar y el titular es 'Gloria Camila', no tu boda", reprochó Gloria. "Simplemente, tenéis que hablar de nosotros y dejarnos en paz", instó Camila. "No puede ser que tú lo hables en un tono blanquito que todo el mundo te aplaude, y cuando lo hago yo, me lo echas en cara", protestó Sofía, quien señaló que "hablamos todos". "A día de hoy no me has visto en televisión ni en una entrevista hablando de ti ni de tu novio", argumentó Gloria, tajante, ante lo que Suescun volvió a recordar su paso por 'Volverte a ver'. "Es una pena, con lo bien que habíamos tenido la noche con dos acuerdos", comentó entonces Sobera, bromista, poniendo fin a la disputa.