Por Mario de Hipólito de Sande |

Después de diez temporadas, Edurne ha dicho adiós a 'Got Talent España' y a Telecinco. Ha asegurado tomar esta decisión porque "ahora mismo mi prioridad es la música", y así lo hizo saber el 13 de marzo a través de su perfil de Instagram: "Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música", confesaba la cantante. Pero esta no es la única razón, la extriunfita también ha fichado por Antena 3 para la siguiente edición de 'La Voz Kids'.

Edurne como jurado de 'Got talent'

Aunque en la publicación que hizo la cantante en sus redes sociales se limitaba a contar que dejaba Telecinco y, horas después del comunicado. Su aventura como coach de la próxima entrega de 'La Voz Kids'y será en la edición que está, que irá después de la que han preparado con Lola Índigo

"Lo de 'Got Talent' lo anuncié en redes sociales y ha sido una decisión complicada y difícil. Han sido muchos años, para mí es como mi otra gran familia", explicaba a Chance. Con algo de pena, demostraba lo importante que es para ella salir de su zona de confort: "Cuando ya estás en tu hábitat tranquila, hacer ese cambio es duro, pero también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas".

La trayectoria profesional de Edurne

Antes de entrar en la cuarta edición de 'Operación Triunfo', que fue lo que la catapultó a la fama, la madrileña ya había participado en dos series de televisión: 'Hospital Central', en 2002, y 'Ana y los siete', en 2003. Pero fue la academia de 'OT' en 2005 lo que realmente le abrió las puertas a la gran cantidad de proyectos que forman su currículum. Ha participado en numerosos programas de televisión de diferentes cadenas como 'Tu cara me suena', '¡Más que baile!' o 'Idol Kids'.

Uno de los puntos más álgidos de su carrera fue en 2015 cuando participó en Eurovisión. A pesar de no acabar en una buena posición, la canción se hizo bastante conocida y recibió mucho apoyo del público español. Tras dejar 'Got Talent', el que ha sido su programa desde 2016, iniciará una nueva etapa en como coach en 'La Voz Kids'.