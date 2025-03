'El cazador' asienta la profesionalización del concursante para marcar la diferencia en el género

Por Fernando S. Palenzuela |

Televisión Española comenzó a emitir 'El cazador' en 2020 y ha sido una de sus grandes apuestas de entretenimiento familiar para las tardes de La 1. Adaptación de 'The Chase', formato original de ITV Studios, este game show le ha dado un giro de tuerca a los habituales concursos que estábamos acostumbrados a ver en nuestra televisión. Aquí no se enfrentan dos o más concursantes entre sí a las preguntas preparadas por el equipo del programa, sino que el cara a cara se produce entre un anónimo y un experto. Gracias a este concepto diferenciador, 'El cazador' ha ocupado un lugar destacado en las tardes de La 1 durante cinco años.

Rodrigo Vázquez, presentador de 'El cazador', junto a los cazadores Orestes, Ruth, Erundino, Paz y Lilit

El sello distintivo de 'El cazador'

En febrero de 2025 ha estrenado una nueva temporada en la queque aúna la vocación de entretenimiento con la educativa. Además, esta nueva etapa ha llegado. Este lunes 10 de marzo, el concurso presentado por Rodrigo Vázquez . Los concursantes Andrea, Juan, Nuria y Pedro consiguen llevarse

¿Pero cuáles han sido las claves que favorecieron el ascenso de 'El cazador'? "Cuenta con el valor añadido de la explicación, que le da brillo al saber y que genera esa pasión necesaria para el aprendizaje", nos comenta Erundino, apodado como "El justiciero". Lilit, "La Espía", considera que sus mejores armas son "la gran variedad de contenido cultural" de cada programa, así como "la tan bien calibrada mecánica, que da cabida a preguntas de contestación rápida y otras de reflexión". Estos dos cazadores forman junto a Paz, Orestes y Ruth el equipo de concursantes profesionales que trata de vencer en cada entrega a los concursantes anónimos.

Como en cada concurso, la empatía es clave para su buen funcionamiento y 'El cazador' cuenta con la ventaja de establecer una conexión con el público tanto por el lado del anónimo como por el del experto. "Los espectadores se identifican con nosotros y les gusta ver cómo resolvemos cazas difíciles, aunque eso signifique que pierdan los concursantes", analiza Ruth, "La Gobernanta". En suma, este toque novedoso se ve incrementado con la incógnita de qué experto será el que aparezca en cada programa, lo que rompe con la habitual monotonía del género. "Cuando en un concurso se enfrentan los mismos aspirantes durante más de un año, acaba siendo muy aburrido porque conoces cómo juega cada uno", reflexiona Paz, "La Profesora".

Equipo de 'El cazador'

Pero el hecho de que el espectador tenga caras conocidas como concursantes no impide la identificación con los anónimos. "Interactuamos mucho con los concursantes para que se les pueda conocer y se cree esa empatía", explica Lilit. Tal y como dice Orestes, apodado como "El Espartano", el objetivo de 'El cazador' "no es un simple intercambio aséptico de preguntas y respuestas", ya que cada concursante tiene "su vida, y al final algunos se juegan mucho". Para esta labor es imprescindible el trabajo que realiza Rodrigo Vázquez, y que antes que él inició Ion Aramendi. La figura del presentador vela por el concursante anónimo que, obviamente, no tiene las mismas tablas ante una cámara que los expertos, lo que incrementa sus nervios.

La ampliación de su universo

El buen bagaje de 'El cazador' potenció su salto al prime time con 'La noche de los cazadores' en enero de 2022. "Echo de menos 'La noche de los cazadores'; es un gran concurso lleno de épica y con una mecánica muy potente... Y además participamos los cinco cazadores juntos y eso es muy divertido", nos cuenta Lilit. Los puntos fuertes de 'El cazador' han sido las claves para expandir su universo, ya que, tal y como Orestes nos revela, "su tensión y emociones lo hacen perfecto para spin-offs y especiales de prime time", pues "consigue transmitir la esencia de las grandes noches de televisión familiar y cultural".

Aunque no fue hasta el 11 de abril de 2024 cuando 'El cazador' se expandió a una versión con famosos bajo el nombre de 'El cazador STARS', ya desde su primer año coqueteó con las ediciones VIP. Esporádicamente invitaba a famosos a concursar con el objetivo de destinar el dinero que ganaran a una ONG a través de especiales que se iniciaron el mismo año de su lanzamiento. Además, 'El cazador' ha ayudado a promocionar algunos de los proyectos de TVE, donde han acudido sus protagonistas para dar visibilidad a las producciones más emblemáticas de la cadena.

Gorka Rodríguez, presentador de 'El cazador STARS'

"Con los famosos descubres que antes que famosos son personas, y siempre van con una actitud inmejorable, de modo que no puedes más que simpatizar, y empatizar, con ellos", cuenta Paz. Orestes coincide en que "sus historias personales sorprenden en muchas ocasiones" y que, además, "están concursando por causas solidarias plausibles". "Los famosos sufren y disfrutan exactamente igual que los anónimos, y nosotros con ellos", asegura Ruth.

A finales de mayo, Gorka Rodríguez dio el salto a 'El cazador STARS', por lo que Rodrigo Vázquez se centró en la versión de anónimos. Ambas convivieron en las tardes de La 1 hasta finales de septiembre, cuando 'El cazador STARS' se destinó a los viernes y 'El cazador' a la emisión de lunes a jueves.

Su evolución en audiencias

'El cazador' comenzó su trayectoria en La 1 con un 7,4% de share, un dato que durante su primer año fue mejorando poco a poco hasta cerrar enero de 2021 con un 8,4%. La trayectoria de 'El cazador' ha sido muy positiva en La 1 desde sus inicios, lo que lo ha convertido en uno de los puntales de la franja de la tarde en la cadena pública. Mientras que en 2020 y 2021 se movía en torno al 7-8%, en la primavera de 2022 superó el 9%, dato que acabó disparándose en diciembre a un 11,9%, su mejor marca histórica. Y en este año no podemos olvidar su récord histórico el 23 de noviembre, cuando cosechó un 17,6% y 1.992.000 espectadores.

En 2023 ya estaba más que asentado como una de las grandes bazas de la pública, alcanzando de media el doble dígito la mitad de los meses del año. El buen rendimiento que el concurso vivió a inicios de 2024 fue decisivo para ampliar el formato con 'El cazador STARS', y es que tanto en enero como en febrero alcanzó el 10,6% de media, mientras que en marzo firmó un 10,3%.