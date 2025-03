Por Fernando S. Palenzuela |

Hace unos días, Gorka Rodríguez, presentador de 'El cazador Stars', desvelaba que una de las entregas del concurso contaba con Mayra Gómez Kemp como una de las participantes del equipo de famosos. "Mayra está en el último programa de la serie de grabaciones que hicimos", relataba el conductor en Qué demonios pasa, donde especificaba, además, que protagonizó la última de las 90 entregas grabadas del concurso.

Rodríguez se mostraba muy emocionado por haber tenido a este icónico de la televisión en el plantel de concursantes: "Está pendiente de emisión". Este programa se grabó en julio, tres meses antes del triste fallecimiento de la presentadora. A modo de homenaje en su género televisivo por excelencia, los concursos, Televisión Española ha asegurado que emitirá dicha entrega, según informa El Confi TV. De este modo, el cierre de 'El cazador Stars', que todavía no tiene fecha, será con Mayra Gómez Kemp.

Gorka Rodríguez en 'El cazador Stars'

"Fui a plató y dije: 'soy un profesional, llevo 90 programas grabados. Voy a saludar a Mayra'", explicaba el presentador sobre cómo fue su encuentro. "Llego allí, saludo a la gente y Mayra me mira a los ojos y me dice algo muy importante para mí: 'no te preocupes por nada. Lo haces muy bien'", continuaba Gorka Rodríguez, quien mostraba su emoción a la hora de reproducir las palabras de la presentadora.

Su segunda participación en 'El cazador'

Durante el primer año de 'El cazador', y mucho antes de lanzar el spin-off de 'El cazador Stars', el concurso por entonces presentado por Ion Aramendi emitía entregas especiales con famosos cuyo objetivo era donar dinero a una ONG. Mayra Gómez Kemp participó en septiembre de dicho año, junto a Lola Marceli, Juan José Ballesta y David Fernández. Aquella vez, el trío ganaba 28.000 euros tras superar en la caza a Lilit Manukyan.