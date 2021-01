'El debate de las tentaciones' llega con imágenes inéditas y enfrenta a Tom Brusse con Melyssa

Sandra Barneda tiene más imágenes para los espectadores durante la noche de los lunes en 'El debate de las tentaciones'. El programa que arranca el lunes 25 de enero en directo recoge el testigo de las galas de los jueves con un claro objetivo: que nadie se quede sin ser testigo de las historias de amor más famosas de la pequeña pantalla y conocer en qué villa se activa por primera vez la temida alarma.

Sandra Barneda en 'El debate de las tentaciones'

'El debate de las tentaciones' trae novedades muy importantes para esta edición, que serán clave para conocer la evolución de cada idilio en las villas de 'La isla de las tentaciones'. De momento, su emisión comienza a las 23h00 en Telecinco, pero, siguiendo con la estrategia de la edición anterior, Mitele Plus se adelanta, comenzando a las 22h30, una media hora repleta de contenido exclusivo para los suscriptores de la plataforma de pago de Mediaset, como los casting de los habitantes de la isla. Además, el programa ha decidido avanzar material inédito, unas imágenes que nadie debe perderse para poder entender todas las claves de cada historia.

Sin embargo, uno de los platos fuertes es su plantel de colaboradores: desde exparticipantes hasta rostros muy reconocibles del grupo que no pasarán de inadvertidos: Melyssa Pinto pisará el plató como invitada junto a Tom Brusse. ¿Volveremos a escuchar ese maravilloso "¡Eres un desgraciado!" o el protagonismo total recaerá en los participantes de esta edición? Ocurra lo que ocurra, Nagore Robles, Kiko Matamoros, Suso Álvarez, Fani Carbajo o Terelu Campos estarán presentes para poner paz entre ellos (o todo lo contrario).

La filtración del vídeo sexual de Isaac y Marina

La tercera edición de 'La isla de las tentaciones' viene muy fuerte, no solo por lo que vemos en pantalla, sino por lo que se ha filtrado en las redes sociales también. Aunque el programa se estrenó con un magnífico 25,4% y 3.005.000 espectadores, el ruido social se ha disparado con un vídeo de alto voltaje que ha recorrido las redes, protagonizado por Marina García e Isaac Torres mientras practicaban sexo oral dentro del programa.

No ha habido nadie que se haya quedado sin enterarse de lo que ha ocurrido, con Twitter como hervidero de comentarios a favor y en contra. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues los usuarios de la red del pájaro azul comenzaron a ver un vídeo capturado de la cuenta de Instagram del propio Isaac mientras tenía entre manos sus partes más íntimas. Para cerrar el círculo, también se filtró un presunto vídeo grabado en 'La isla de las tentaciones' con Lola y Carlos. Sin embargo, muchos usuarios advierten que esas imágenes no tendría nada que ver con el programa, algo que concuerda con el silencio de la cadena y la productora.