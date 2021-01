Isaac ('La isla de las tentaciones 3') y su fiesta en plena ola de covid-19 que ha levantado críticas

Después de que se estrenase el primer programa de 'La isla de las tentaciones 3', Isaac Torres, Lobo, no ha dejado de estar en el punto de mira. El tentador sorprendió con su presentación en el programa y dejando ver que entre él y Marina García algo iba a ocurrir. Durante el fin de semana se filtraron varios vídeos de alto contenido sexual protagonizados por el exconcursante de 'Super Shore' y, en uno de ellos, acompañado por García. Por si no fuera suficiente, el tentador ha compartido en sus redes sociales imágenes de una fiesta que ha causado polémica entre los internautas.

Isaac Torres y su polémica fiesta

En pleno incremento de contagios por la covid-19 y con las endurecidas restricciones que ha impuesto el Gobierno para evitar mayor expansión, el soltero de 'La isla de las tentaciones 3' ha celebrado por todo lo alto su debut en el programa. En el vídeo y la imagen que ha compartido Torres en su cuenta de Instagram, se puede observar a un grupo de amigos pasando una noche de fiesta que ha llamado la atención en redes, ya que muchos usuarios han pensado que podrían estar incumpliendo las restricciones a seguir para evitar el incremento de afectados por el coronavirus.

Varias personas en un mismo local, sin distanciamiento, sin mascarillas y fumando disfrutaban de una noche de fiesta que ha llegado a levantar comentarios como "¿Qué necesidad hay de organizar una fiesta y encima compartirlo?". Los vídeos que ha compartido el soltero de 'La isla de las tentaciones' en sus stories de Instagram han hecho que varios usuarios se indignasen por su comportamiento, e incluso han llegado a etiquetar a las autoridades para intentar que se investiguen los hechos y se averigüe si hubo o no incumplimiento de las normas.

????????????????



Isaac "El Lobito" de @islatentaciones #LaIslaDeLasTentaciones3 va a escándalo diario..



q necesidad hay de organizar una puta fiesta y encima compartirlo?? ni mascarillas, ni distancias, ni gente sentada, fumando en un local,con más de 6...Q irresponsabilidad ????????????????????????????????? pic.twitter.com/fJFSLTkqrd — Adriyuyu ?????????? (@Adriyuyu) January 23, 2021

Isaac responde a las acusaciones

Tras la polémica en las redes sociales, Torres ha respondido en sus historias de Instagram: "En ningún momento he estado con más de seis personas, es ridículo lo que me estáis diciendo". El tentador se defendía haciendo referencia a que las personas presentes en la fiesta pertenecían a su entorno más cercano: "Nunca he pasado el límite, sigo las medidas de seguridad. Lo que me digáis ni me va ni me viene".