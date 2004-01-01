'El desafío': Patricia Conde gana con su danza contemporánea y Jessica Goicoechea sufre con un duro escapismo

Héctor Alabadí |

La novena gala de 'El desafío' volvió a derrochar emoción, tensión y espectacularidad en el prime time de Antena 3. Uno de los retos más angustiosos de la noche fue el escapismo acuático de Jessica Goicoechea. La influencer tuvo que enfrentarse a una cuba de agua colgada boca abajo, siendo introducida y sacada de forma intermitente mientras trataba de encontrar las llaves correctas para liberarse. Había diez llaves, pero solo tres servían para superar el reto. Cada inmersión era una nueva apnea y casi no tenía tiempo para respirar entre intento e intento. Aunque en los ensayos había logrado completarlo, no ocurrió lo mismo en la gala al superar por unos segundos el tiempo límite de cinco minutos, firmando uno de los retos más agobiantes de la sexta edición.

En un registro muy distinto, Patricia Conde sorprendió con un elegante número de danza contemporánea. La presentadora defendió una coreografía muy física en la que varios palos formaban parte esencial de la puesta en escena, rodeada por el cuerpo de baile del programa presentado por Roberto Leal. El resultado fue uno de los números más estéticos de la noche y demostró que, pese a la dificultad de este tipo de coreografías, supo integrarse con naturalidad en la actuación. El jurado valoró su esfuerzo y el resultado, convirtiéndola en la ganadora de la gala 9 de 'El desafío'.

Otro de los momentos destacados llegó con la participación especial de Miguel Ángel Muñoz. El actor acudió como invitado antes de convertirse en concursante oficial de la próxima edición y quiso enfrentarse a la clásica y temida prueba de apnea. Pese a que reconocía que el reto le producía auténtico miedo, decidió probar suerte bajo el agua. El intérprete de Rober en 'Un paso adelante' logró aguantar algo más de tres minutos, pero la tensión acabó pasándole factura, saliendo del tanque tras convulsionar y visiblemente frustrado al no acercarse a la barrera de los cuatro minutos que tenía en mente.