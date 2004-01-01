'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance

Héctor Alabadí |

La octava gala de 'El desafío' volvió a subir de nivel con la exigencia física y mental de sus pruebas en el prime time de Antena 3. Daniel Illescas se enfrentó al temido columpio acrobático, un reto que ya se ha visto en otras ediciones y que consiste en balancearse hasta completar la vuelta entera sobre una estructura de gran altura. En esta ocasión, además, debía enfrentarse a llamas de fuego en cada giro, lo que le obligaba a estar en apnea mientras el calor y el gas rodeaban la estructura. El mareo es constante en este tipo de prueba, con la sangre desplazándose en cada vuelta y el cuerpo al límite. Aun así, el influencer sorprendió con 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás, con un resultado realmente espectacular.

Mucho más desagradable fue la prueba de María José Campanario. La concursante fue introducida en una tumba de madera que se iba llenando de arena mientras permanecía completamente a oscuras. Con un máximo de seis minutos por seguridad, tuvo que localizar las pilas correctas para encender una linterna y descifrar varias combinaciones de candados antes de quedarse sin margen. La presión, la dificultad para respirar y el hecho de que padece asma añadieron tensión a un reto ya de por sí claustrofóbico. Logró salir en 5:06, tras varios minutos de auténtica agonía, tanto para ella como para el espectador.

Por su parte, José Yélamo protagonizó una de las historias de superación de la noche. Durante los ensayos del pole dance aéreo sufrió un accidente que le llevó a urgencias, donde le recomendaron no realizar la prueba. A pesar del dolor, decidió seguir adelante y ejecutar un número lleno de acrobacias suspendido en el aire. El riesgo era evidente, pero eso hizo todavía más grande su actuación. Como no podía ser de otro modo, el presentador de 'laSexta Xplica!' se proclamó ganador de la gala 8 del programa de 7 y Acción para Atresmedia.