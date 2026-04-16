'El intermedio' celebra su 20º aniversario en laSexta con un programa especial en directo

Por Adrián López Carcelén |

Tras la celebración de los 20 años de laSexta, ahora le toca a 'El intermedio' celebrar un hito poco frecuente en la televisión: aguantar veinte años en antena. Para ello, el formato emitirá una entrega especial en directo el jueves 16 de abril desde la sala Florida Retiro. En este espacio se reunirán los rostros históricos del programa y, además, habrá actuaciones musicales de Ana Belén, Víctor Manuel y Kiko Veneno, entre otros.

Desde el estreno en 2006, el programa de El Gran Wyoming se ha establecido como uno de los grandes referentes de la televisión española. Su estilo satírico que combina información, análisis y humor forma parte del ADN de una cadena que sigue encontrando en este espacio uno de sus mayores baluartes.

El Gran Wyoming en el primer programa de 'El intermedio' en 2006

Con una audiencia fiel, 'El intermedio' puede presumir de seguir liderando su franja en algunas ocasiones frente a la oferta de Cuatro, su máximo rival. En la temporada actual, el espacio ha conseguido mejorar la media de la anterior y colocarse en un 6,7% de cuota y 848.000 espectadores de media. "Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad" es el lema con el que comienza cada noche un programa que contará su verdad en el especial del jueves 16 de abril.

Un programa muy especial

El Gran Wyoming y el resto del equipo de 'El intermedio'

, abandonando su plató habitual y compartiendo el evento con alguno de los nombres históricos que han pasado por el formato. 'El intermedio' recibirá a diferentes invitados del mundo de la cultura y la vida pública de España. Además, Dani Mateo se colará en el backstage para desvelar los entresijos que normalmente no se ven, mientras que

Cumplir 20 años en antena no es nada fácil. Con más de 12 Premios Iris concedidos por la Academia de la Televisión, y un reciente Ondas a El Gran Wyoming en 2025 por ser el mejor comunicador, 'El intermedio' es uno de los formatos más importantes de nuestra televisión. El compromiso con la audiencia es uno de los estandartes de los profesionales que realizan cada noche el programa. Con este programa especial, laSexta quiere rendir un homenaje a todas las personajes que han pasado por 'El intermedio' y han formado parte de su historia.