'El juego del calamar', la serie que ha conseguido llegar a incontables rincones del mundo, no le ha salido barata a Netflix. La plataforma estadounidense contó con un elevado presupuesto para producir la ficción surcoreana, en la que el coste de cada capítulo rondaría los 1,5 y 2,5 millones de euros. El gran número de extras necesarios para el rodaje ha provocado un aumento significativo del coste económico.

Extras en 'El juego del calamar'

La producción de Netflix habría tenido un coste total de 20 millones de euros, 20.000 millones de wones, convirtiéndose así en una de las series coreanas más caras de la historia. Se trata de una gran cifra que no pasa desapercibida, pero que no es de extrañar con el elaborado y espectacular decorado que ha destacado en cada una de las diferentes pruebas. Sin duda, el proceso de creación ha sido todo un reto, tanto para el creador de la serie como para el equipo de trabajo. No obstante, es necesario poner en contexto que hay producciones de otros países superan con creces los números de 'El juego del Calamar'.

Asimismo, los protagonistas del espeluznante juego se han llenado los bolsillos. El éxito de la serie también reside en sus actores, por lo que los personajes principales de la ficción han recibido una gran compensación económica por su trabajo. El jugador 456, Lee Jung-jae, se ha embolsado 216.000 euros por capítulo, llegando a ganar 2 millones en total. Sin embargo, su compañero Park Hae-soo, quien da vida a Sang-woo, cobró mucho menos, 42.000 euros por episodio, situándose en tercer lugar la modelo y actriz Jeong Ho-yeon.

Otras series coreanas

Sin duda, las series coreanas se han convertido en todo un fenómeno a nivel internacional, por lo que la plataforma de streaming no ha dudado en apostar fuertemente por ellas. En primer lugar, encontramos 'Kingdom', pues la ficción de zombies contó con un presupuesto de 30 millones de euros, coronándose como una de las más caras de la historia. Posteriormente, Netflix lanzó en 2020 'Alice in Borderland', la cual también obtuvo un gran éxito, aunque nada comparable al que experimentó 'El juego del calamar'.