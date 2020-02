Emilio Estévez volverá a interpretar al entrenador Bombay en la adaptación televisiva de "Somos los mejores"

Emilio Estévez se prepara para volver al hielo. El actor ha firmado un acuerdo que le llevará a las pistas de 'Somos los mejores', la serie de comedia basada en la popular película homónima de los noventa que prepara Disney+ y que, si nada lo impide, llegará a la plataforma a finales de este mismo año.

Emilio Estévez

El actor retomará su papel de Gordon Bombay, el entrenador del equipo protagonista, y se reunirá con el creador de la franquicia, Steve Brill. Estévez, además, será acreditado como productor ejecutivo de la comedia, que también contará en su reparto con Lauren Graham ('Las chicas Gilmore'), Brady Noon ("Chicos buenos"), Julee Cerda ("Passengers"), Swayam Bhatia ('Succesion'), Taegen Burns ("Elegidos para la gloria"), Bella Higginbotham ("Troop Zero"), Luke Islam ('America's Got Talent'), Kiefer O'Reilly ('Legends of Tomorrow'), Maxwell Simkins ('Bizaardvark') y De'Jon Watts ("Black Panter").

"¡Una vez pato, siempre pato! Y después de 25 años, estoy encantado de atarme los patines, ponerme la chaqueta del entrenador Bombay y volver a interpretar al icónico personaje en este nuevo capítulo de la franquicia de "Somos los mejores"", afirma Estévez. "Del mismo modo, estoy encantado de volver a mi viejo terreno con mis amigos de Disney y Steve Brill, el creador original de la franquicia, para unirme a ellos en su nueva y emocionante plataforma, Disney+."

Una nueva generación de "patos"

La serie estará ambientada en la Minnesota actual, donde los Mighty Ducks han evolucionado de perdedores aguerridos a un equipo de hockey juvenil ultra competitivo y potente. Seguirá a Evan (Noon), un chico de 12 años al que echan de un día para otro de los Ducks y, lejos de deprimirse, se propone con la ayuda de su madre (Graham) construir su propio equipo de inadaptados para desafiar la despiadada y competitiva cultura del deporte juvenil. Con el apoyo de Gordon Bombay (Estévez), descubren la felicidad de jugar sólo por el amor al juego.

"Fue una decisión fácil recuperar al Quack Attack con un toque moderno y fresco", dice Agnes Chu, vicepresidenta senior de contenido en Disney+. "Durante una generación, "Somos los mejores" defendió el trabajo en equipo, la amistad y el corazón, y estamos emocionados de ver a los Ducks volar juntos una vez más y llevar la franquicia a nuevos espectadores en todo el mundo. Y estamos encantados de que Emilio Estévez retome su icónico papel."