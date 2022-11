Una de las figuras que acaparó buena parte de las tertulias de corazón en los espacios de Mediaset España fue la de Marta Riesco. La entonces reportera de 'El programa de Ana Rosa' saltaba a la primera línea mediática por haber comenzado una relación con el polémico Antonio David Flores tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y su posterior despido de Mediaset España. En esa vorágine, la periodista tuvo una serie de "encuentros" secretos con Diego James Lover, tal y como él mismo ha expuesto.

El exparticipante de ' La isla de las tentaciones 3 ' se dispuso ay el porqué de esas quedadas mientras la reportera ya tenía una relación: "Vino a mi casa a hacerme una entrevista". A partir de ese momento, Marta comenzó a "hablar mucho" con Diego: "Me contestó a una historia". La buena sintonía entre ellos se materializó en un encuentro, pero, según expuso el extronista.

Marta Riesco, en 'Ya son las ocho'

"Queríamos quedar para pasar un rato juntos tomando algo. Obviamente, tenía mucho revuelo ella en ese momento", prosiguió exponiendo en referencia a su relación con Antonio David Flores. El motivo por el que se escondieron es el siguiente: "Si vamos por pleno Madrid los dos juntos, pues... ¡Iba a ser una locura! Entonces, por eso ella entra primero y ya luego me llama: 'Bueno, entra tú, tal...'", sentenció. De igual modo, no tuvo reparo en confirmar que "había feeling" entre los dos: "Tonto no soy".

¿Surgió algo entre ellos?

Amor Romeira, presente en reality de la web de Mediaset, quiso conocer "por qué no surgió nada" si la intención era "enrollarse". En ese momento, Diego Pérez vio conveniente zanjar la cuestión, remarcando que Marta Riesco "tenía novio" en ese momento: "Es recíproco; ella me parece una chica muy guapa, cuando he estado con ella me ha caído muy bien, me parece muy interesante. No ha surgido porque yo, justo el verano de 2021 cuando surgió esto, yo estaba en mi verano loco por así decirlo", concluyó.