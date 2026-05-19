Escándalo en 'Casados a primera vista' de Reino Unido por denuncias de agresión sexual

Por Redacción |

La edición británica de 'Casados a primera vista' atraviesa uno de los mayores escándalos de su historia. Tres exparticipantes de 'Married At First Sight UK' han denunciado públicamente haber sufrido presuntas violaciones y comportamientos sexuales inapropiados durante la grabación del reality, emitido por Channel 4 y producido por la compañía independiente CPL.

Los testimonios fueron difundidos por el programa 'Panorama', de la BBC, y han abierto un fuerte debate en Reino Unido sobre los límites de los realities de convivencia y los mecanismos reales de protección a los concursantes. Las mujeres afectadas estudian ahora emprender acciones legales contra la cadena y la productora, al considerar que no se tomaron medidas suficientes para garantizar su seguridad durante el rodaje.

Tres denuncias que sacuden al formato

Una de las denunciantes, identificada bajo el seudónimo de "Lizzie" para preservar su anonimato, relató que la relación con su marido televisivo comenzó con encuentros consentidos, pero terminó derivando, según su versión, en un episodio de violencia sexual. La exparticipante aseguró que fue obligada a mantener relaciones pese a haber expresado que no quería continuar.

, explicó al recordar el miedo que sintió durante el supuesto ataque. Su testimonio también incluye una amenaza especialmente grave: según denunció, el hombre habría llegado a decirle que

El caso de Lizzie no es el único. Otra mujer, identificada como "Chloe", sostiene que denunció una presunta violación tanto a Channel 4 como a la productora mientras el programa seguía adelante. Según su relato, a pesar de haber informado de lo ocurrido, sus episodios terminaron emitiéndose igualmente.

A estas acusaciones se suma Shona Manderson, una de las pocas denunciantes que ha dado públicamente su nombre. La exconcursante acusa a su pareja televisiva de haber sobrepasado límites durante las relaciones sexuales y de mantener una actitud "controladora" durante la convivencia.

Los concursantes de 'Casados a primera vista' en Reino Unido

Channel 4 retira temporadas antiguas del programa

Tras la emisión del reportaje de la BBC, Channel 4 calificó las acusaciones de "muy graves" y anunció la retirada de todas las temporadas antiguas de 'Married At First Sight UK' de su plataforma bajo demanda. La cadena también eliminó publicaciones relacionadas con el formato en redes sociales, en una primera reacción al impacto mediático del caso.

Uno de los puntos más delicados es que Channel 4 reconoció que desde abril tenía conocimiento de denuncias por "conducta inapropiada" contra algunos participantes. Según la cadena, los acusados negaron los hechos cuando fueron informados de esas quejas.

La directora ejecutiva de Channel 4, Priya Dogra, defendió la actuación de la compañía y aseguró que respondieron con rapidez y sensibilidad. "Actuamos con rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad, anteponiendo en todo momento el bienestar de las personas", afirmó en un comunicado.

El debate sobre la seguridad en los realities

El escándalo coloca de nuevo bajo el foco la seguridad de los participantes en los programas de convivencia sentimental. En los últimos años, varios formatos británicos han endurecido sus protocolos de acompañamiento psicológico y control tras distintas polémicas relacionadas con la presión mediática, el acoso en redes y el deterioro emocional de sus concursantes.

Sin embargo, el caso de 'Married At First Sight UK' lleva la discusión a un terreno todavía más grave: el de las presuntas agresiones sexuales producidas durante un rodaje y en un entorno supervisado por equipos televisivos.

El formato, conocido en España como 'Casados a primera vista' y emitido por Telecinco, se basa en emparejar a desconocidos que se conocen directamente en el altar y después conviven como pareja. Ahora, las denuncias de estas tres exparticipantes amenazan con abrir un profundo terremoto judicial y televisivo en Reino Unido.