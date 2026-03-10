'Casados a primera vista' (15,3%) no toca techo, 'En tierra lejana' (11,7%) baja y 'DecoMasters' (7%) se hunde

Por Redacción | |

'Casados a primera vista' se ha convertido en el gran descubrimiento de la temporada de Telecinco. En su octava entrega, donde se conocía la decisión que tomaban sus parejas, el formato ha alcanzado un 15,3%, de modo que encadena un nuevo máximo de temporada tras ascender +0,5 puntos en una semana. En la otra cara de la moneda se sitúa 'DecoMasters', que lo que encadena es otro mínimo con un 7% al perder -0,9 puntos.

En cuanto a 'En tierra lejana', la ficción turca sufre un descenso de -0,6 puntos respecto al pasado lunes, pues firma un 11,7%. Por otro lado, Cuatro estrenó la nueva temporada de 'Fuera de cobertura', que cosecha un buen 6,2% y mejora ampliamente en +1,8 puntos a 'Proyecto Sistiaga'. En laSexta, 'El taquillazo' optó por 'Torrente 3: El protector', que anota un 5,3% y sube +0,7 en tanto a la entrega anterior de hace 7 días.

En la franja del access prime time, 'El hormiguero' volvió a ser líder con un 15,3%, por lo que levanta su dato en +3 puntos. 'La revuelta' se queda lejos con un 10,3%, ascendiendo +0,6 puntos en una semana. En Telecinco, 'First Dates' firma un 9,4% y sube +0,7 puntos en una semana.

'En tierra lejana' anota un 11,7% en Antena 3

Prime time

'DecoMasters' sigue en caída libre y pierde -0,9 puntos (7%)

Cede seis décimas 'En tierra lejana', que anota un 11,7%

'Casados' firma máximo al apuntar un 15,3% de share

'Fuera de cobertura' (6,2%) mejora respecto a 'Proyecto Sistiaga'

La saga de 'Torrente' crece +0,7 con su tercera entrega (5,3%)

La 1

La revuelta: Aitana Sánchez-Gijón-Taz Skylar1.334.000 10,3% DecoMasters460.000 7,0%

La 2

Cifras y letras576.000 4,6% Cifras y letras754.000 5,7% Cine clásico: ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?535.000 5,5%

Antena 3

El hormiguero: Juanma Moreno1.950.000 15,3% En tierra lejana853.000 11,7%

Cuatro

First Dates620.000 5,0% Horizonte842.000 6,6% Fuera de cobertura: Terror en Texas. El estado más radical de EE.UU.547.000 6,2%

Telecinco

First Dates1.193.000 9,4% Casados a primera vista942.000 15,3%

laSexta

laSexta clave647.000 5,5% El intermedio961.000 7,5% El taquillazo: Torrente 3: El protector393.000 5,3%

'DecoMasters' se hunde con un 7%

Late night

6,7% para 'Gran Madrid show', que pierde -1 punto

Mejora de tres décimas para la reposición de 'DecoMasters'

El cine de laSexta mejora un punto al firmar un 4,6%

Cuatro repone 'Focus' con un 4% (+1,1)

Bajada de casi un punto para la repetición de 'En tierra lejana'

La 1

DecoMasters (Continuación)460.000 7,0% DecoMasters148.000 7,2%

La 2

Cine: Hunter Killer74.000 2,3%

Antena 3

En tierra lejana227.000 7,5%

Cuatro

Fuera de cobertura: Nueva York. El espejismo americano200.000 4,4% Focus: Palomares: Secretos contaminados122.000 4,0%

Telecinco

Casados a primera vista (Continuación)942.000 15,3% Gran Madrid show132.000 6,7%

laSexta

Cine: Toc Toc (2017)126.000 4,6%

Sonsoles Ónega regresa a 'Y ahora, Sonsoles' tras la muerte de su padre

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano840.000 9,8% Valle Salvaje809.000 10,6% La promesa929.000 11,7% Malas lenguas935.000 10,3% Aquí la Tierra1.262.000 12,0%

La 2

Saber y ganar589.000 6,2% Grandes documentales388.000 4,6% Momentos mágicos: El hechizo de la naturaleza380.000 4,4% Tecnología animal: Elefantes402.000 5,1% Malas lenguas608.000 7,8% Sukha211.000 2,3% Limpia y ordena210.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.343.000 15,0% Y ahora, Sonsoles845.000 10,6% Pasapalabra1.968.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira629.000 7,4% Lo sabe, no lo sabe581.000 7,2%

Telecinco

El tiempo justo656.000 7,9% El diario de Jorge724.000 9,0% ¡Allá tú!935.000 9,4%

laSexta

Zapeando475.000 5,4% Más vale tarde495.000 6,3%

'Mañaneros 360' lidera con un 16,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1416.000 20,0% Mañaneros 360587.000 16,9% Mañaneros 3601.045.000 12,2%

La 2

Hundidos: Don pedro11.000 0,8% Hijas del sol: Abejas silvestres30.000 1,6% Un país para leerlo: Lleida22.000 1,1% Aquí hay trabajo27.000 1,2% La aventura del saber19.000 0,8% Baserri gourmet: Remenetxe44.000 1,6% El western de La 2: Compañeros mortales118.000 3,2% El cazador152.000 2,4% El cazador265.000 2,8%

Antena 3

Espejo público343.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Ensalada de escarola y pollo con mango934.000 17,4% La ruleta de la suerte1.644.000 21,0%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami!: Operación bikini18.000 1,3% Alerta cobra: La princesita29.000 1,6% Alerta cobra: La competición42.000 2,1% Alerta cobra: Los muertos no vuelven68.000 2,9% En boca de todos273.000 7,8%

Telecinco

La mirada crítica191.000 10,3% El programa de AR363.000 14,4% Vamos a ver430.000 10,4% El precio justo718.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning181.000 11,8% Aruser@s296.000 12,7% Al rojo vivo382.000 9,3%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' lidera sin problema en la sobremesa con un gran 24,1%, sacando una importante ventaja a 'Telediario 1' (16,2%) y otra más grande a 'Informativos Telecinco 15:00' (9,5%). Por la noche, se repite el mismo orden, manteniendo las mismas distancias aunque bajando los datos, con 'Antena 3 noticias 2' (21%) a la cabeza, seguida de 'Telediario 2' (13,3%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (7,7%).

La 1

Informativo territorial 1963.000 14,4% Telediario 11.573.000 16,2% Informativo territorial 21.269.000 13,3% Telediario 21.611.000 13,3%

Antena 3

Noticias de la mañana247.000 13,5% Antena 3 noticias 12.343.000 24,1% Antena 3 noticias 22.580.000 21,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1509.000 6,8% El desmarque cuatro 1389.000 4,0% Noticias Cuatro 2582.000 6,0% El desmarque: madrugada69.000 3,5%

Telecinco

El matinal107.000 8,1% Informativos Telecinco 15:00919.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00927.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h941.000 10,7% laSexta noticias: Jugones500.000 5,1% laSexta noticias 20h825.000 8,4%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas