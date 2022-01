La Eurocopa, la UEFA, las Campanadas de Antena 3 y 'Pasapalabra', lo más visto de 2021

Despedir el año nos trae, además de nuevas oportunidades para el 2022, una ristra de datos relacionados con las audiencias que es necesario repasar para entender cómo ha evolucionado la televisión durante estos doce meses. En este caso, volvemos a contar con el informe realizado por Dos30' para conocerlos y analizarlos todos, descubriendo, entre muchas otras cosas, las emisiones más vistas del 2021, que, en este caso, han estado directamente relacionadas con el fútbol.

Evolución del share

En primer lugar, evaluamos cómo ha ido fluctuando el share a lo largo de los años, mostrando un descenso generalizado en todas las cadenas generalistas en este 2021. No obstante, tanto Telecinco (14,9%) como Antena 3 (13,8%) consiguen su mejor dato en los últimos 12 años. Si nos detenemos en la evolución mensual del share, observamos cómo Telecinco lidera de enero a julio, en agosto tanto la cadena principal de Mediaset como la de Atresmedia llegan al 13,1% y a partir de septiembre es Antena 3 la que se hace con el liderazgo mensual hasta final de año.

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

Telecinco consigue la medalla de oro, convirtiéndose en la cadena más vista de España con un 14,9%, subiendo +0,3 puntos en comparación a 2020. No obstante, Antena 3 se queda cerca con un 13,8%, viviendo un aumento de dos puntos enteros respecto al 2020, viviendo un crecimiento muy notable. Por su parte, La 1 continúa sin llegar al doble dígito con un 8,8% y dejando -0,6 puntos en un año. Respecto a las emisiones más vistas, el fútbol ha copado el ranking de las 30 más vistas, siendo los penaltis del partido entre España e Italia en la Semifinal de la Eurocopa el 6 de julio de 2021 en Telecinco la más seguida del año con un 72,9% de cuota de pantalla y 14.170.000 espectadores.

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

TV3 vuelve a convertirse en la cadena autonómica líder con un 14% de share, aunque pierde -0,6 puntos respecto al 2020. Destacar el crecimiento de Aragón TV, que llega al 10,4% tras aumentar +1,1 puntos. Por su parte, Telemadrid se deja -0,2 puntos en un año, anotando un 5,2% y Televisión Canaria también vive un buen aumento en comparación al 2020, llegando al 7,7% tras crecer +1,8 puntos. Respecto a las emisiones más vistas de las cadenas autonómicas, destacan las Campanadas de Canarias Televisión, TV3 y los informativos de Aragón Televisión.

Cadenas de pago y emisiones más vistas

Tal y como ha ocurrido en lo más visto de diciembre, el fútbol repite como el contenido estrella en las cadenas de pago, lo que se traduce con el liderazgo de Movistar LaLiga en el 2021 con un 5,8% y una subida de +1,2 puntos en un año. Fox y AXN se disputan el top 3, aunque ambas sufren bajadas en comparación al 2020. El partido entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona del 10 de abril de 2021 ha sido lo más visto del 2021 en las cadenas de pago, reuniendo a un total de 1.834.000 espectadores.

¿Quién lidera por grupos?

A diferencia de lo ocurrido en el mes de diciembre, Mediaset España se proclama como el grupo audiovisual más seguido del año gracias a un 28,2% de share, aunque perdiendo -0,2 puntos respecto al 2020. Por su parte, Atresmedia se acerca con un 27,3% de cuota de pantalla y subiendo un punto entero. RTVE firma un 14,5% en 2021, dejándose casi un punto entero en un año. De esta manera, estos tres grupos suman el 70% de share.

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

A la hora de hablar de los targets, Antena 3 se convierte en la cadena más vista por los hombres con un 11,9% de share, mientras que Telecinco es la más vista de las mujeres con un 18,2% de cuota de pantalla. Al fijarnos en las edades, observamos cómo Telecinco lidera en las franjas de los jóvenes, de adultos jóvenes y de adultos, Antena 3 lo hace en la de mayores y las cadenas de pago en la de los niños. Respecto a los liderazgos por franjas y días, se vuelve a repartir ya que Telecinco ha sido la cadena más vista en la mañana (15,9%), en la tarde (16,4%) y en el late night (17,3%), mientras que Antena 3 lo hace en la sobremesa (15,%) y el prime time (15,5%).

¿Quién lidera por comunidades?

Volvemos al reparto equitativo en relación a qué cadena lidera en cada comunidad autónoma. Tanto Antena 3 como Telecinco lideran en 8 regiones de España, siendo Cataluña la única comunidad autónoma que no se decanta por ambas sino por su cadena autonómica, TV3. Telecinco se hace con Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid, Andalucía e Islas Canarias. Por su parte, Antena 3 lidera en Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Realities, talents y talk shows más vistos

En el ranking de los 10 reality/talent más vistos, Telecinco posee cinco posiciones del mismo. Entre esas opciones, hay una que destaca sobre todas las demás: la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' con un 26,3% de share y 3.114.000 espectadores de promedio de sus doce emisiones. Por otra parte, Antena 3 consigue tres posiciones gracias a 'Tu cara me suena', 'El desafío' y 'La Voz Kids'. La 1 se cuela en el ranking con 'MasterChef Celebrity'.

Series más vistas

La ficción en televisión en 2021 ha estado marcada por las series turcas de Antena 3. En el top 3 de lo más visto nos encontramos con 'Mi hija', 'Mujer (Kadin)' e 'Infiel', siendo tres apuestas otomanas de la cadena principal de Atresmedia. Además, Antena 3 copa la lista con un total de siete ficciones. Por su parte, La 1 se coloca en la misma gracias a 'Cuéntame cómo pasó' y 'La caza', mientras que Telecinco lo hace con 'Love is in the air'.

Concursos más vistos

En el 2021, "El rosco" de 'Pasapalabra' ha conquistado a los espectadores, convirtiéndose en el concurso más visto del año con un 23,1% de share de promedio en sus 260 emisiones. 'La ruleta de la suerte', '¿Quién quiere ser millonario?' y 'El precio justo' y 'Alta tensión' de Telecinco también destacan, cerrando el top 5 de los concursos más seguidos en los últimos 12 meses.

Películas más vistas

Al hablar del cine, nos encontramos con un ranking heterogéneo en cuanto a cadenas se refiere. La película más vista del año ha sido "Bohemian Rhapsody" con un 22,5% de share en Telecinco, la segunda con más cuota de pantalla fue "Megalodón" en Antena 3 con un 18,4% y la tercera más vista ha sido "Campeones" en La 1 con un 16,3% de cuota de pantalla.

Emisiones más vistas en diferido

Como ha venido sucediendo mes a mes, comprobamos que Antena 3 y La 1 son las cadenas con mayor número de emisiones en el ranking del diferido en 2021. Por una parte, los capítulos de 'La cocinera de Castamar' son lo más destacado de la cadena principal de Atresmedia, mientras que en La 1 'MasterChef Celebrity' y 'MasterChef' son lo más visto. LaSexta se cuela en el ranking con 'Eso que tú me das', el documental de Jordi Évole con Pau Donés antes de fallecer.

¿Cuánto hemos visto la tele?

Para terminar el análisis, vemos cómo el consumo de televisión ha alcanzado a los 214 minutos en 2021, siendo el año de menor consumo desde 2003, donde se alcanzaron los 213 minutos. En comparación al año pasado, el consumo se ha visto reducido -26 minutos. Además, Navarra, Cataluña y Madrid son las regiones donde menos televisión se ha visto.