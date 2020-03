Eurovisión 2020: Países Bajos actuará en el puesto 23 de la Gran Final

A casi dos meses de que se inaugure oficialmente Eurovisión 2020, los organizadores del festival han dado a conocer la posición en la que actuará el representante de Países Bajos en la Gran Final, como país anfitrión y ganador de la anterior edición con Duncan Laurence. En esta ocasión, el artista Jeangu Macrooy actuará en vigésimo tercer lugar con "Grow", entre los veintiséis representantes que actuarán en la cita final del 16 de mayo.

Jeangu Macrooy, representante de Paises Bajos en Eurovision 2020

El anuncio se ha dado a conocer después de que se realizara un sorteo en la reunión anual de jefes de delegación que se ha celebrado el 9 de marzo en Rotterdam, ciudad anfitriona de la que será la sexuagésimo quinta edición del certamen europeo. Mediante esta mecánica, se asegura así que los productores del actual festival no influyan en el orden de actuación de su país, con el fin de favorecer el resultado.

La reunión tuvo lugar el mismo día en el que se alcanzaba la fecha límite de envío de los artistas encargados de representar a cada uno de los 41 países participantes de la presente edición, además de las canciones que tendrán que interpretar sobre el escenario del Rotterdam Ahoy el próximo mes de mayo. En cuanto al resto de países que pasan directamente a la final, los conocidos Big Five entre los que se encuentra España, por el momento se desconoce el orden en el que actuarán.

Los últimos candidatos

Antes de que llegara la fecha límite de envío de los artistas y sus respectivas canciones, el sábado 7 de marzo fueron varios los países en los que se disputaba el puesto como representante en Eurovisión 2020. Mientras que Dinamarca celebró su final del Melodi Grand Prix, en la que el dúo Ben & Tan se alzó como vencedor con "Yes"; Finlandia clausuró su Uuden Musiikin Kilpailu con la victoria de Aksel Kankaanranta y la canción "Looking Back" y Portugal, por su parte, celebró su final del Festival da Canção, donde Elisa Silva se convirtió en la representante del país con "Medo De Sentir". Sin embargo, uno de los eventos más destacados del fin de semana fue el más que conocido Melodifestivalen de Suecia, donde el trío The Mamas fue el ganador de la final por muy poco, frente a Dotter, la favorita en las casas de apuestas.