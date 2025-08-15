Por Fernando S. Palenzuela |

Ran Tellem es la cabeza pensante tras ' The Head ', un proyecto concebido como una miniserie que,, amplió su vida a tres temporadas. Pese a ser un thriller, la concepción de esta serie no viene de una historia cruenta, sino de la esperanza. "David Troncoso estaba por aquel entonces recuperándose de un cáncer de piel y, después de la hospitalización, le preguntó al doctor dónde podía irse de vacaciones", nos cuenta el creador. "".

El amigo de Tellem decidió marcharse a la Antártida, ya que a partir del 29 de abril cae la noche y no desaparece en seis meses. Esa experiencia le marcaría tanto que decidiría desarrollar una serie con ese concepto. "Es como un juego en el que estás en una habitación, apagas la luz y cuando la vuelves a encender, algo ha cambiado".

Jorge Dorado y Ran Tellem son los principales responsables de 'The Head'

Para desarrollar el proyecto, Ran Tellem contó con los hermanos Álex y David Pastor como guionistas, a quienes se sumó Jorge Dorado. "Me vino de The Mediapro Studio. Buscaban un director que también se hiciera cargo de la producción ejecutiva", nos cuenta el director. "Me fascinaron los guiones, todo ese homenaje velado a 'La cosa', me parecía un género perfecto para mí. Me embarqué y comenzó el codesarrollo con los hermanos Pastor e Isaac Sastre".

La labor de preproducción de Dorado consistió en ajustar algunos aspectos de la historia al tiempo que realizaba el casting, de donde saldrían sus dos personajes más icónicos: Arthur y Maggie. "Fue un elemento muy importante que John Lynch quisiera hacer el papel de Arthur, pero también el descubrimiento de Katharine O'Donnelly, que la descubrimos por mi empeño en tener una actriz desconocida".

Un éxito totalmente inesperado

Jorge Dorado confiesa que el éxito de la serie los pilló por sorpresa: "Sabíamos que teníamos un producto bueno del que estábamos muy orgullosos, pero pensábamos que iba a pasar desapercibida". Sin embargo, no fue así, y Max les preguntó si tenían idea de hacer más temporadas. "Nos quedamos muy bloqueados", revela el director. "Recuerdo una conversación con Ran sobre la temática de la segunda temporada. Nos costó mucho dar con las claves, pero sin darnos cuenta sembramos una serie de elementos que podían dar lugar a una segunda y a una tercera temporada".

Hovik Keuchkerian en la grabación de la segunda temporada de 'The Head'

Después de la Antártida en esa primera tanda, llegaron el Punto Nemo y el Sáhara, y, para las tres localizaciones, fue necesario un exhaustivo proceso de documentación. Para la primera temporada contaron con un capitán de una base española en la Antártida, lo que les permitió tener a alguien "tan desde dentro". La segunda temporada desplazó a parte del equipo a un barco carguero en Ámsterdam para experimentar de primera mano el ruido y los olores y así recrear el plató. Para la tercera y última, Dorado nos explica que su principal documentación han sido los métodos de supervivencia en el desierto.

Curiosamente, el éxito de estas localizaciones tan dispares radica en que "están totalmente desconectadas entre sí", como nos cuenta Tellem: "Cada una de ellas tiene un gran entorno, que es parte de la historia, parte de lo que los personajes sienten y del modo en el que son asesinados en cada temporada". De esta manera, consiguieron que la localización se convirtiera en un personaje más de la serie en una perfecta conjunción con el tono y el tema.

La multiculturalidad como gran baza

Entre las principales claves de 'The Head' se encuentra el reparto multicultural. "El hecho de que las cosas sucedan en lugares tan extraños nos permite jugar con la mezcla de culturas, identidades, sensibilidades, idiomas y hacer una especie de Torre de Babel de maneras de entender el mundo", asegura Jorge Dorado. "Un senegalés, un francés, un español y un japonés no se entienden, pero no por el idioma, sino porque tienen maneras distintas de entender la vida y eso es algo muy atractivo cuando estás creando la historia y trabajando con ellos".

Katharine O'Donnelly, el gran descubrimiento de 'The Head'

En el lado español, la ficción ha contado con la participación de estrellas como Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian y Clara Galle. El director aclara que no están únicamente por ser un gancho por su éxito internacional en otros proyectos, sino por su deseo de demostrar que "nosotros también existimos y tenemos actores y personajes que pueden interpretarse desde aquí. Estamos exportando talento al mundo".

Además de la multiculturalidad de los intérpretes, 'The Head' también trasladó esta misma característica a su equipo de guion. "Si teníamos un reparto con gente de más de 10 países, era necesario que los personajes los escribieran guionistas internacionales", señala su creador. "'The Head' trata sobre distintas culturas y personas que se encuentran y descubren lo que tienen en común y diferente. Para contar historias así, necesitamos voces muy diversas. Cada temporada está escrita por autores diferentes con distintos estilos de escritura, lo que nos ha permitido que no tuviéramos la sensación de estar repitiéndonos".

Una vez que se embarcaron en la tercera temporada, el equipo sabía que esa debía ser la última. "Tener una cuarta era estirar el chicle, y eso es algo que no nos gusta ni a Ran ni a mí como espectadores", afirma Jorge Dorado, que asegura que consiguieron cerrar la historia con el duelo entre Maggie y Arthur. "Para nosotros no son tres temporadas separadas, hemos hecho una historia dividida en 18 episodios con un inicio, un nudo y un desenlace", nos explica el creador. "Cuando ves la tercera temporada, descubres que hemos cerrado con casi la escena con la que abrimos. De esa forma volvemos al origen, al mismo punto de inicio, pero los personajes han cambiado".

