Una familia recrea la cabecera de 'Los Simpson' al detalle durante la cuarentena

En los mejores casos, el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus está agudizando en ingenio. Mientras las series han visto detenidos sus rodajes y, en varios casos, frustrados sus lanzamientos por el brote originado en China, hay creativos que están aprovechando el incrementado tiempo libre para canalizar su habilidad para entretener. Ese ha sido el caso del novelista canadiense Joel Sutherland, que ha recreado junto a su familia la cabecera de 'Los Simpson'.

Social Isolation, Day 23



Kids: We're booooored! What can we do?



Wife *cleaning basement*: What are we ever going to do with these Simpsons Halloween costumes we only wore once?



Me: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu