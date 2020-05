Fani se rompe al hablar de la muerte de su madre: "Creo que fue asesinada"

Fani Carbajo estuvo en el plató de 'Viva la vida' hablando de temas tan delicados que hicieron que le temblara la voz en ocasiones y que incluso llegara a derrumbarse. Ya se conocía que su madre había fallecido, pero los colaboradores del programa de Telecinco quisieron conocer todos los detalles, desde cómo se enteró de la noticia a qué dictaminó la autopsia.

Fani, derrumbada, en 'Viva la vida'

Cuando su madre desapareció, Fani se sintió desatendida por la policía: "No nos hace ni caso por el hecho de que ella sea drogodependiente", por lo que insistía diciendo que aun así, "nunca hemos dejado de saber de ella". Finalmente, ocurrió el triste desenlace: "Recibo una llamada a las 10 de la mañana, que han encontrado el cuerpo de mi madre", cuenta Fani, que estuvo intentando llamar a su hermana sin éxito y no se enteró de la noticia hasta las 8 de la tarde.

Lamentablemente, la autopsia sigue sin determinar, meses después, la causa de la muerte. "Al principio nos dijeron que podía haber sido por una tercera persona, luego nos dijeron que por un golpe en la cabeza, o que podía ser un supuesto estrangulamiento...", enumera Fani que acabó harta con tantas teorías y acabó tomando una decisión: "Por favor, hasta que no sepáis nada claro no nos digáis nada porque nos estáis volviendo locas", comunicó a la policía.

Como "el caso no está cerrado porque no saben la causa del fallecimiento", las teorías siguen presentes y Emma García insistió a la invitada a que desvelase cuál es la suya. "Yo creo y pienso que ha sido por culpa de una tercera persona", respondió Fani. La presentadora quiso matizar preguntando si se refería a un asesinato, a lo que ella asintió.

El motivo por el que tuvo a su hijo

Fani volvió a hablar de su pasado, recordando que sus abuelos no se hacían con ella y su tía Mayte tampoco. Eso hizo que siempre se sintiera poco querida, aunque reconoce que tampoco era una niña fácil. Durante su visita al plató de 'Viva la vida' confesó que se centró al quedarse embarazada a los 23 años. "Fue sin querer y el padre no quería que lo tuviera, pero yo lo quería tener y le dije: "Yo necesito un amor de verdad, que alguien me quiera de verdad". Pronunciando estas palabras, Fani no pudo contener las lágrimas y los colaboradores lamentaron no poder darle un abrazo por las medidas de distanciamiento.