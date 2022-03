Alegato en laSexta: "Tan feminista es Rigoberta como Chanel con la pechuga en bandeja y el culo en alto"

La victoria de Chanel Terrero en el Benidorm Fest sigue estando presente en muchas conversaciones, colándose constantemente en tertulias sobre feminismo. Precisamente, la entrega "Libres" de 'Encuentros inesperados' trató la cantidad de ataques e insultos que recibió la intérprete de "SloMo"; lo que se tradujo en el cierre de sus perfiles en las redes sociales.

Mala Rodríguez, Esperanza Aguirre, Carolina Iglesias y Luz Sánchez Mellado

Alrededor de la mesa redonda, Mamen Mendizábal, Mala Rodríguez, Esperanza Aguirre, Carolina Iglesias y Luz Sánchez Mellado estaban tratando asuntos relacionados con el papel de la mujer desde el formato de Producciones del Barrio. No obstante, a lo largo de la charla, la presentadora introdujo el polémico asunto y la indignación comenzó a apreciarse sobremanera en las declaraciones de las hablantes.

La influencer fue la primera en tomar la palabra: "Es que tu argumento de 'no me gusta la canción', que me parece válido, se desmonta absolutamente cuando empiezas a criticar el físico de esta persona y hasta cosas de racismo", replicó la influencer. Cabe recordar que una parte de las redes sociales utilizaron su "feminismo" para cargar indiscriminadamente contra Chanel, dejando ver unas actitudes machistas completamente reprochables.

Mendizábal se apresuró a comentar la clara división que surgió entre Rigoberta Bandini y Tanxugueiras "como representantes del compromiso social y de un nuevo feminismo" por un lado, y Chanel Terrero por otro, que representaría "lo opuesto". Ante este análisis, todas las presentes se mostraron completamente perplejas, censurando completamente esa división: "Esto es jamón para los machistas, o sea, que nos tiremos del moño", sentenció Sánchez Mellado.

Chanel Terrero, en el videoclip de "SloMo"

La periodista prosiguió con en análisis: "Mientras que estamos con nuestras cositas entretenidas, ellos siguen gobernando el mundo. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que plantar". Asimismo, no le tembló la voz para confirmar que "tan válida es una propuesta estética como la de Rigoberta Bandini, que reivindica el cuerpo de tal manera y que sale con una faja casi transparente, como la de Chanel". De hecho, no perdió la oportunidad para defender "que sale poniendo de relieve sus poderes con la pechuga en bandeja y con el culo en alto".

El zasca de Mala Rodríguez a las críticas machistas

A continuación, la réplica llegó de la mano de Mala Rodríguez, quien hizo alarde de su espontaneidad y verborrea: "A ver, y que es una actuación. Yo tampoco voy a un show a que me den un puto mitin político, ¿entiendes?", comunicó. Como era de esperar, las protagonistas de 'Encuentros inesperados' aplaudieron dicha reflexión, haciendo énfasis en que lo importante es el respeto.