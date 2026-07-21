'Hasta el fin del mundo' arranca su segunda temporada rumbo a la Ruta de la Seda

Por Fidel Conejero |

La segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo' ya está oficialmente en marcha. Los catorce concursantes del reality de aventuras de La 1 han emprendido este lunes su viaje desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para poner rumbo al punto de partida de una expedición que se prolongará durante más de dos meses. Paula Vázquez volverá a acompañar a los participantes como presentadora de esta nueva edición producida por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia).

Tal y como se anunció hace unas semanas, el grupo de famosos está formado por María del Monte y Rocío Muñoz; Elena Ballesteros y su hija Jimena; María José Campanario y Belinda Washington; los hermanos Borjamina y Miguel Ángel Gómez; Benita Castejón y Tony R.; Jorge Sanz y su hijo Merlín Sanz; y las atletas Odei Jainaga y Fiona Pinar. Todos ellos afrontarán un recorrido de más de 10.000 kilómetros que pondrá a prueba su resistencia física y mental en algunos de los escenarios más exigentes del continente asiático.

Tras una primera edición ambientada en América Latina, la nueva temporada cambia por completo de escenario (y de idioma). Si el año pasado los concursantes recorrieron ocho países, desde Costa Rica hasta Ushuaia (Argentina), en esta ocasión la aventura arrancará en la antigua Ruta de la Seda y recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos del continente, desde los legendarios imperios chinos hasta los reinos budistas, para finalizar en los impresionantes volcanes del cinturón de fuego del Pacífico.

Paula Vázquez en el aeropuerto de Barajas para viajar 'Hasta el fin del mundo'

La segunda edición buscará mantener el interés del público

La primera temporada de 'Hasta el fin del mundo' se convirtió en una de las apuestas de entretenimiento más destacadas de La 1 durante el pasado otoño. El formato arrancó con un sólido 14,3% de cuota de pantalla y 812.000 espectadores, mejorando incluso sus resultados una semana después hasta alcanzar un 15,1% y rozar el millón de seguidores, con 991.000.

A partir de ese momento, el concurso fue perdiendo audiencia de manera progresiva, aunque logró estabilizarse por encima del 10% de share durante buena parte de la edición. En conjunto, la primera temporada cerró con una media de 765.000 espectadores y un 12,2% de cuota de pantalla, unos registros que respaldaron la continuidad del formato en la cadena pública.

Con esta segunda edición, RTVE apuesta además por renovar el recorrido de la aventura para ofrecer nuevos paisajes y desafíos a los concursantes. La producción abandona Latinoamérica para trasladarse a Asia, donde las siete parejas deberán enfrentarse a un itinerario completamente diferente mientras recorren algunos de los enclaves históricos y naturales más espectaculares del continente. Todo ello con el objetivo de repetir la buena acogida de una primera temporada que logró consolidarse como una de las nuevas propuestas de entretenimiento más competitivas de La 1.