Gabriela Guillén, primera concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

La nueva edición de 'Supervivientes' ya se atisba en el horizonte. El reality de Mediaset España, que aspira a reflotar las audiencias de Telecinco en la época primaveral, será la próxima gran apuesta del grupo de comunicación, por lo que sus diferentes formatos ya se están volcando con la necesaria promoción interna. En ese sentido, el pistoletazo de salida se ha dado en la emisión de '¡De viernes!' del 13 de febrero, en la cual se ha compartido la identidad de la primera concursante oficial de la temporada de 2026.
A través de un breve vídeo, se ha anunciado que Gabriela Guillén partirá hacia Honduras para enfrentarse a los desafíos del formato de supervivencia. "Este año nos veremos en 'Supervivientes'. No le tengo miedo al hambre, a la convivencia, a las pruebas... Soy una persona supercompetitiva y estoy preparada para este desafío, así que nos vemos en Honduras", explicaba la empresaria, fisioterapeuta y modelo paraguaya, que ya se ha sentado previamente en los platós de Mediaset.
La primera concursante oficial de 'Supervivientes 2026' saltó a la fama por su relación secreta con Bertín Osborne, que acaparó numerosos titulares y tertulias al salir a la luz. De aquel cruce nació un hijo en común con el veterano cantante y una batalla legal entre ambos progenitores, que llegaron a un acuerdo amistoso en 2025. Tras ese conflicto, que la ha puesto en el foco mediático, Guillén tratará de seguir exprimiendo su exposición enfrentándose a su primer reality.
Gerard Arias, uno de los rostros más conocidos de las últimas ediciones de 'La isla de las tentaciones', y Alex de la Croix, actriz conocida principalmente por su implicación en 'La que se avecina'.
Fichajes entre los presentadores
Las novedades de 'Supervivientes' de cara a su siguiente edición no afectarán solo al plantel de famosos concursantes, ya que también se ha confirmado que la encargada de conectar desde Honduras, Laura Madrueño, ha sido sustituida por una nueva presentadora: María Lamela. La joven periodista, que ha destacado principalmente en la televisión gallega, se enfrenta así a un gran reto, en el cual estará rodeada por un amplio abanico de personalidades y celebridades de todo tipo.