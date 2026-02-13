Una actriz de 'La que se avecina' ficha como concursante de 'Supervivientes 2026'

Por Redacción |

La cuenta atrás para 'Supervivientes 2026' ya ha comenzado y las primeras sorpresas no se han hecho esperar. Todavía no sabemos cuándo los concursantes saltaran del helicóptero para arrancar su aventura en Honduras, pero tal y como ha anunciado Poco Pasa y ha confirmado FormulaTV, la actriz Alex de la Croix es uno de los fichajes de esta edición, que también arrancará una nueva etapa con la llegada de María Lamela en sustitución de Laura Madrueño.

Esta incursión en el mundo de los programas de televisión no va a ser la primera para la actriz que da vida a Karma en la serie de los hermanos Caballero. Alex de la Croix ya participó en la última edición de 'Pekín Express' junto a Guille Camas, donde quedaron en tercera posición, demostrando que puede hacerlo muy bien en los realities de aventura.

Alex de la Crox junto a Guille Camas, concursantes de 'Pekín Express'

Además, su presencia en la pequeña pantalla no solo la ha llevado a ser una figura del entretenimiento en 'La que se avecina' con su papel de Karma, sino que también se ha posicionado como un referente del activismo queer, utilizando su plataforma para visibilizar la diversidad en las identidades de género.

Alex de la Croix en los Premios Goya

Otros nombres que suenan

Tal y como ha sabido en exclusiva FormulaTV, Gerard Arias también estará en 'Supervivientes 2026', volviendo a la televisión tras su reciente paso por 'La isla de las tentaciones'. Recordemos que estuvo en la octava edición entrando como pareja junto a Alba Rodríguez y, ya separados, volvió como Tentador VIP en la novena.

Sin confirmación oficial, otros nombres que suenan para unirse a la lista encabezada por Alex de la Croix y Gerard Arias, según informa la misma cuenta mencionada, son Paola Olmedo (expareja de José María Almoguera y por tanto nuera de Carmen Borrego) y Alba Paul, empresaria, influencer, mujer de Dulceida y ganadora del mismo 'Pekin Express' en el que participó De la Croix.