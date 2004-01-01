Publicado: Lunes 10 Noviembre 2025 10:43 (hace 8 horas)|
Titulares de Sandra Barneda
- "Esta edición de 'Supervivientes All Stars' ha sido muy dura para ellos. Además, era un experimento porque se hacía en un momento que no se había hecho nunca"
- "Este año han tenido esos conflictos típicos del hambre o de la repartición de comida o en las pruebas, diferencias pero que se han quedado ahí"
- Cada uno se acoge en los momentos que no puede a algo personal y es un mérito no abandonar y que sea el público el que te hace ganador o que el que te echa
- "Miri dijo que le encantaría que ganaran cualquiera de los dos. La verdad que ha habido mucha deportividad"
- "Lo de Iván y Gloria Camila creo que va a ser un eterno conflicto porque están ahí enfrascados con una historia que tú me cuentas, yo te cuento, no es así, sí es así"
- "Para mí cada uno de ellos ha tenido un crecimiento personal"
- "Miri y Albalá lo tienen difícil, yo creo que tienen que vivir ahora lo que quieran y ya está"
- "Un momento que me gusta mucho es cuando van a Cayo Paloma y cogen la lancha es muy épico porque ahí se dan cuenta que han aguantado y que les queda muy poco"