ENTREVISTA

Sandra Barneda: "En 'Supervivientes All Stars' se ha superado todo y con un casting que no ha protestado nada"

Hablamos con la presentadora sobre el balance que hace de la última edición de 'Supervivientes All Stars' en la que se llevó la victoria Rubén Torres.

7.841

Julia Almazán | Programa relacionado Supervivientes All Stars Supervivientes All Stars 2024 - Act España Realities Entretenimiento 3,7 Popularidad: #110 de 2.162 Titulares de Sandra Barneda "Esta edición de 'Supervivientes All Stars' ha sido muy dura para ellos. Además, era un experimento porque se hacía en un momento que no se había hecho nunca"

"Este año han tenido esos conflictos típicos del hambre o de la repartición de comida o en las pruebas, diferencias pero que se han quedado ahí"

Cada uno se acoge en los momentos que no puede a algo personal y es un mérito no abandonar y que sea el público el que te hace ganador o que el que te echa

"Miri dijo que le encantaría que ganaran cualquiera de los dos. La verdad que ha habido mucha deportividad"

"Lo de Iván y Gloria Camila creo que va a ser un eterno conflicto porque están ahí enfrascados con una historia que tú me cuentas, yo te cuento, no es así, sí es así"

"Para mí cada uno de ellos ha tenido un crecimiento personal"

"Miri y Albalá lo tienen difícil, yo creo que tienen que vivir ahora lo que quieran y ya está"

"Un momento que me gusta mucho es cuando van a Cayo Paloma y cogen la lancha es muy épico porque ahí se dan cuenta que han aguantado y que les queda muy poco"

Ver todos los comentarios (4)

Recomendamos