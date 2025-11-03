Mediaset hace un balance muy positivo de 'Supervivientes All Stars 2' y abre la puerta a la tercera edición

Por Redacción | |

Telecinco hace balance de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que concluyó el pasado jueves con la victoria de Rubén Torres, en una rueda de prensa celebrada este lunes, 3 de noviembre. Alberto Carullo, director general de Contenidos de Mediaset España, destaca que el formato "se ha ganado el titular de programa y formato independiente con gran fortaleza" y subraya que "el balance es extraordinariamente positivo". El directivo señala que las tres galas "han liderado en todas sus emisiones, tanto en abierto como en digital", lo que considera "un récord en cuanto al consumo de vídeos, redes sociales y comentarios".

Laura Madrueño, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, presentadores de 'Supervivientes All Stars 2'

Desde Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), su director general, Juan Ramón Gonzalo, resalta la dificultad técnica de la segunda edición del reality: "Ha sido una experiencia muy especial, dura, pero maravillosa, nos gusta la aventura y los retos. Nunca se había hecho una edición en esta época, ha sido una producción complicada con muchas tormentas y nos ha pasado de todo". Gonzalo también pone en valor el casting y el equipo humano: "Se han entregado y han hecho un auténtico espectáculo. Hacer un programa con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño es tener la mitad del trabajo hecho porque lo defienden solos".

Los presentadores coinciden en destacar la dureza de la temporada y la implicación del equipo. Laura Madrueño afirma que "esta edición nos ha cambiado la vida. Hemos hecho lo imposible porque yo cada día me sentaba después de las galas y decía: 'pero cómo hemos podido sacar todo esto'. 'Supervivientes' es impredecible, pero lo impredecible este año era el tiempo". Sandra Barneda define el formato como "el reality de los realities" y reconoce que disfruta "trabajando con estos concursantes que lo dan todo". Por su parte, Jorge Javier Vázquez valora la coordinación del equipo: "Lo que se consigue como espectador es que hacen muy fácil lo prácticamente imposible, parece que está todo hilvanado, pero continuamente os estáis enfrentando a situaciones que tenéis que resolver al minuto".

Los rostros de 'Supervivientes All Stars 2' hacen balance en una rueda de prensa

Los finalistas y concursantes también agradecen el apoyo recibido. Jessica Bueno asegura que ". Cada reunión con Ángel Ludeña (director) nos sentíamos muy valorados", mientras Tony Spina agradece "a todo el equipo porque ha sido muy duro para nosotros y en todo momento nos hemos sentido muy arropados". Miri Pérez-Cabrero añade que "pese a que nosotros estamos allá en una burbuja, gracias al equipo y presentadores notamos el calor de España". El director del reality, Ángel Ludeña, define las grabaciones como "una experiencia increíble porque todo el mundo lo tiene interiorizado y es fácil adaptarlo a las situaciones que están pasando".

'Supervivientes All Stars 2' promedia un 17,5% de share y 1.029.000 espectadores en sus galas principales, liderando el prime time con esta segunda edición. La final, que proclamó ganador a Torres frente a Jessica, Miri y Tony, alcanzó un 20,8% y 1.233.000 espectadores, convirtiéndose en la emisión más vista de la edición. El grupo de comunicación destaca también el crecimiento del formato en digital, con un incremento del 11% respecto a la primera entrega.

El futuro del 'All Stars'

En cuanto al futuro del formato en Mediaset España, Carullo confirma que "estamos trabajando y pensando en una posible 'Supervivientes All Stars 3', pero todavía no hay nada". El directivo explica que la decisión dependerá de "la época del año y de la programación de la cadena". Por lo tanto, no hay fecha aproximada para su regreso. Aunque viendo la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco, todo parece indicar que volverán a explotar la marca 'All Stars'.