'GH Dúo' vivió una doble salvación y el romántico reencuentro entre Carlos Lozano y Cristina Piaget

Por Adrián López Carcelén |

La cuarta edición de 'GH Dúo' está cada vez más cerca de la final. A escasas semanas para que la casa de Tres Cantos quede vacía, los concursantes demostraron durante el 'GH Dúo: Cuentas pendientes' del domingo 22 de febrero que aún tienen muchas cosas que aportar. La vuelta de Cristina Piaget al programa fue el eje central de una noche en la que se vivió una doble salvación antes del 'especial expulsión' del martes 24 de febrero.

Carlos Lozano no pudo evitar emocionarse al ver a Cristina Piaget de nuevo en la casa. Aunque la conversación comenzó a llenarse de tensión y reproches, los concursantes recondujeron la situación y acabaron reflexionando sobre lo que habían sentido dentro de la casa. "Creo que los dos reconocimos que sí había algo verdadero, era inverosímil que pasáramos de tirarnos los trastos a de repente superarlo", dijo Piaget. Ante esta confesión, Lozano asintió: "Qué bonito, tiene razón, se lo he contado al Súper, pero ella no lo entendía ni lo veía, me estaba volviendo loco".

Carlos Lozano y Cristina Piaget protagonizaron un emotivo reencuentro en 'GH Dúo'

"Quiero una persona que me quiera con todo el pack", dijo Cristina. Justo en ese momento, la emotividad se desvaneció y Lozano se lamentó: "Tampoco te pases, eso es lo que no me gusta de ti". Sin embargo, pronto recuperaron el romanticismo y, mientras bailaban pausadamente, Carlos le preguntó: "¿Me vas a besar o no?". Ninguno de los dos dio el paso y ambos se despidieron prometiendo que se llamarían fuera de la casa.

Una doble salvación con fallo técnico incluido

Durante la noche, el programa desveló el nombre de los dos concursantes salvados,. El primero en recibir la buena noticia de que su permanencia en el concurso estaba asegurada era Juanpi Vega , que se mostró muy agradecido e ilusionado: ". Tengo una adrenalina por el cuerpo. No me lo esperaba".

La segunda salvación estaba a punto de suceder cuando de pronto las pantallas de la sala de expulsión quedaron en negro. El Súper indicó a los nominados que, debido a un fallo técnico, no iban a poder desvelar el nombre del salvado, por lo que los concursantes regresaron al salón. Pero una vez allí, el teléfono comenzó a sonar y Anita Williams, que fue la primera en descolgar, recibió una información "confidencial, vital y de suma importancia".

Anita se convirtió en la segunda concursante salvada de 'GH Dúo'

Ion Aramendi le explicó a la concursante que debía mantener "silencio absoluto" ante lo que le iba a comunicar. El presentador le comunicó que ella era la segunda concursante salvada de la noche, algo que debe ocultar al resto de compañeros. "Tendrás que celebrarlo silenciosamente", le dijo Ion a la concursante. Así, tanto Manuel González como Carlos Lozano continúan en manos de la audiencia.