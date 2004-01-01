Fernando S. Palenzuela |

'GH Dúo 4' se acerca a su recta final, tal y como lo anunció Jorge Javier Vázquez. Por ello, celebraron una de las dinámicas más habituales del programa: los famosos juicios. Los concursantes se enfrentaron a ellos mismos, a exconcursantes y a colaboradores para que les dieran su punto de vista sobre cómo había sido su transcurso en estas semanas. Esto devolvió a la casa por unos minutos a John Guts y a Belén Rodríguez, que formaron parte del juicio a Carlos Lozano.

Por otro lado, Cristina Piaget ha sido la expulsada después de ostentar el cargo de la eterna nominada junto a Carlos Lozano. La exmodelo sucumbió al duelo contra Anita Williams, lo que deja fuera de la casa a una de las protagonistas de la edición. No obstante, todos los sucesos ocurridos en los últimos días y que se vieron en 'GH Dúo: Cuentas pendientes' han podido decantar la balanza de la audiencia para eliminarla a ella.

Para terminar, al perder a Piaget, el resto de concursantes, que salvo por Carlos Lozano forman un núcleo de amistad, tuvo que nominarse entre sí. Cada uno lo hacía de una forma distinta según el azar. Además, queda por ver si al perder al gran foco de conflictos de la casa, se despiertan nuevos encontronazos.