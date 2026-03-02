Por Adrián López Carcelén |

'GH Dúo' llega a su final. Tras 54 días de convivencia, el martes 3 de marzo las luces de la casa de Tres Cantos se apagarán para poner fin a la cuarta edición del reality de parejas. Pero antes de la gran final, 'GH Dúo: Cuentas pendientes' expulsó a uno de los cuatro finalistas. La noche del domingo 1 de marzo comenzaba con Anita Williams, Carlos Lozano, Gloria González y Juanpi Vega en manos de la audiencia: uno de ellos saldría de la casa 48 horas antes de finalizar la edición.

Antes de conocer al expulsado, los jefes de anticampaña trataron de dinamitar a los finalistas y provocaron grandes enfrentamientos. Belén Rodríguez fue tajante con Anita: "Para mí ha sido la gran decepción. Anita Williams ha construido una gran mentira empezando por su apellido y no tiene nada de lo que vende". Por otro lado, Raquel Salazar también dejó clara a Carlos Lozano su posición: "Tu corazón está podrido y me das pena".

Los jefes de 'anticampaña' tuvieron un papel fundamental en 'GH Dúo: Cuentas pendientes'

Otro de los momentazos de la noche fue la curva del amor de Anita Williams. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sinceró delante de toda España y habló del maltrato psicológico y físico que sufrió por parte de algunas de sus exparejas. "Empezó a hablarme mal, a ser infiel, a engañarme e insultarme. Yo lo aguantaba todo hasta que un día vinieron los golpes", contó sobre uno de sus primeros novios. Tras salir de esa relación, la concursante se mudó a Madrid para comenzar una nueva vida. En la capital fue donde conoció a Montoya, del que ha hablado con mucho cariño: "Desde que lo miré sentí una magia que en mi vida he sentido".

Juanpi, el cuarto finalista de 'GH Dúo'

Juanpi se convirtió en el último expulsado de 'GH Dúo'

Después de una larga noche, llegó el momento de la expulsión. Tras cerrar las votaciones, Ion Aramendi fue salvando uno por uno a los concursantes.. La expulsión quedaba entonces entre Gloria y Juanpi. "", pronunció finalmente Ion Aramendi. "Gracias a todo el mundo que ha confiado en mí. Sois increíbles", dijo Juanpi Vega tras conocer el veredicto de la audiencia.

El Súper dedicó unas bonitas palabras al expulsado mientras que en la casa el resto de compañeros trataban de contener la emoción. "Entraste en la casa no en tu mejor momento, pero esta casa ya forma parte de tu historia. Espero que te lleves las cosas buenas y que te haya servido para aprender y confiar en ti. Confía en ti, Juanpi. Gracias por el camino recorrido juntos", expresó la famosa voz en off, dejando a Juanpi muy emocionado. Con su salida, Anita, Gloria y Carlos se convierten en los finalistas definitivos de la cuarta edición de 'GH Dúo'.