¿MAL PERDER?

Manuel González estalla contra la audiencia de 'GH Dúo' tras su expulsión: "Para mí ya se acabó la televisión"

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' fue el elegido por la audiencia para abandonar la casa frente a Carlos Lozano.

Manuel González estalla contra la audiencia de 'GH Dúo' tras su expulsión: "Para mí ya se acabó la televisión"
©Mediaset España
Por Adrián López Carcelén Publicado: Miércoles 25 Febrero 2026 12:30

'GH Dúo' celebró el martes 24 de febrero un 'especial expulsión' para acelerar la recta final y acabar la edición antes de que 'Supervivientes' llegue a Telecinco. Tras la salvación de Juanpi Vega y Anita Williams el domingo 22 de febrero, Carlos Lozano y Manuel González se enfrentaban a la eliminación. Los dos grandes enemigos de la edición se midieron en un "duelo de gigantes" en el que la audiencia sentenció al exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Antes de anunciar el nombre del expulsado, los dos concursantes tuvieron la oportunidad de ajustar sus cuentas pendientes en la sala de la verdad. Tras ello, Jorge Javier Vázquez anunció que Manuel González era el expulsado de 'GH Dúo' con un 57% de los votos, frente al 43% de Carlos Lozano. Una salida que se produce a las puertas de la final y que provocó la ira de González.

Manuel González y Carlos Lozano se enfrentaron en un "duelo de gigantes" en 'GH Dúo'
Manuel González y Carlos Lozano se enfrentaron en un "duelo de gigantes" en 'GH Dúo'

El cabreo de Manuel por la decisión de la audiencia

Nada más conocer la decisión de la audiencia, el plató se inundó de aplausos y gritos de apoyo hacia Carlos. Las caras largas de Manuel pronosticaban que algo estaba a punto de ocurrir. "Manuel, uno no sabe las vueltas que puede dar la vida y dónde nos volveremos a encontrar en un mundo tan pequeño como la televisión", le dijo Jorge Javier al expulsado de la noche.

El presentador pidió a González que se quedase en la sala de expulsiones para ver el regreso de Lozano y la reacción de sus compañeros. Sin embargo, Manuel abandonó enfadado la casa de Tres Cantos. "Qué asco, súper. Siempre hay un principio y un final", dijo el recién expulsado. La decepción por la decisión de la audiencia también era palpable en el interior de la casa, con un recibimiento bastante frío del resto de los concursantes a Carlos Lozano.

Gloria González, concursante de 'GH Dúo' y hermana de Manuel, no pudo contener la tristeza al conocer la decisión de la audiencia
Gloria González, concursante de 'GH Dúo' y hermana de Manuel, no pudo contener la tristeza al conocer la decisión de la audiencia

Es la primera vez en la edición que un expulsado desoye las órdenes de la dirección del programa y se marcha de las instalaciones antes de tiempo. Así lo anunció Jorge Javier minutos antes de finalizar la gala: "Manuel se ha negado a ver la vuelta a la casa de Carlos, se ha cogido un rebote y ha dicho que se acabó la televisión y los realities para él".

