'GH Dúo' está a punto de terminar, pues, tal y como contó Jorge Javier Vázquez, el martes 3 de marzo tendrá lugar la gran final de esta cuarta edición. En esta gala lo que había que hacer era nombrar a los cuatro finalistas, que saldrían de la votación exprés que se produjera tras las nominaciones. Sin embargo, había un elemento nuevo que podía paralizar todo esto.

Los concursantes iban a ir entrando en la sala de expulsión uno a uno para nominar, pero también podían pulsar un botón que paralizaba las nominaciones y lo enfrentaba en un duelo contra aquel concursante que ellos habían elegido que no debía seguir en la casa. La primera en entrar fue Sandra Barrios, pero en lugar de nominar se decantó por pulsar el botón. De este modo, se sometió a un duelo contra Carlos Lozano que enviaba automáticamente a la final a Anita Williams, Juanpi Vega y Gloria González.

Entre Carlos y Sandra la audiencia tenía que elegir a uno para cumplir con la última plaza y se decantaron por el presentador. Este fue uno de los momentos más destacados de la noche junto a la entrada de exconcursantes para convertirse en los jefes anticampaña de los concursantes, que trajo de vuelta a Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Raquel Salazar, John Guts y Cristina Piaget.