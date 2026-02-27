Por Adrián López Carcelén |

Ya está todo preparado para la gran final de 'GH Dúo' del martes 3 de marzo. La gala del jueves 26 de febrero dio a conocer el nombre de los cuatro finalistas que lucharán por llevarse el ansiado maletín. Uno de ellos se alzará como ganador de la cuarta edición, que el propio Carlos Lozano definió como la "más terrible" debido a las constantes faltas de respeto que se han producido en la casa de Tres Cantos.

La noche comenzaba con el regreso de algunos exconcursantes como jefes de 'anticampaña'. Belén Rodríguez contra Anita Williams, Raquel Salazar frente a Carlos Lozano, Carmen Borrego versus Gloria González, Cristina Piaget liderando la 'anticampaña' de Sandra Barrios y John Guts la de Juanpi Vega. Todos ellos volvían a la casa con la intención de cargar contra los participantes y evitar que consiguieran su puesto en la gran final. "Preparaos para despellejarlos", les dijo Jorge Javier Vázquez.

Algunos exconcursantes regresaron a la casa de 'GH Dúo' con motivo de la 'anticampaña'

Pero no solamente en la casa se vivieron momentos de tensión. Manuel González volvió al plató de 'GH Dúo' tras su expulsión. Además de repasar su paso por el programa, el gaditano dedicó unas palabras contra su expareja Lucía Sánchez después del enfrentamiento que tuvo con el padre del exconcursante. Manuel fue tajante y aseguró que esta situación ha sido "un punto y final para siempre". "Creo que se equivocaron los dos, pero ella podría haber tenido un poco de mano haber sido más elegante", dijo el exparticipante de 'La isla de las tentaciones".

La última expulsión y los finalistas de 'GH Dúo'

Juanpi, Gloria, Anita y Carlos son los finalistas de 'GH Dúo'

En plena recta final, la organización del programa ofreció a los concursantes. La primera en someterse a la decisión fue Sandra Barrios, que tras meditar y reflexionar, pulsó el botón que activaba ese duelo. ". Quizás no le doy, salgo nominada y también me voy. Aquí hemos venido a jugar.", expresó Sandra.

La decisión de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' provocó que Juanpi, Gloria y Anita se asegurasen su puesto en la final. Carlos se dirigió entonces a la sala de expulsión junto a Sandra para someterse al veredicto de la audiencia, que en esta ocasión votaba en positivo. Finalmente, Jorge Javier anunció que el concursante más votado era Carlos Lozano. De esta manera, mientras Sandra se quedó a las puertas de la gran final, Anita, Juanpi, Gloria y Carlos se convirtieron en los finalistas de 'GH Dúo'.