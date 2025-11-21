'Gran Hermano' agiliza la edición con una expulsión sorpresa en 'GH: El debate'

Dos semanas después de su estreno, 'Gran Hermano' no está consiguiendo remontar y elevar sus resultados. En la tercera gala, el reality ha cosechado un 11,3%, lo que supone un nuevo mínimo histórico tras ceder -0,5 puntos en una semana. No obstante, supone un freno a los -4 puntos que cayó de la primera a la segunda gala.
Mientras tanto, Telecinco también está haciendo esfuerzos para levantar 'Gran Hermano: El debate', que en su segunda semana cosechó un 10,7% gracias a haber empezado más tarde por el resumen de 'El debate de las tentaciones'. La cadena ha estandarizado esta estrategia de programación con 'El debate de las tentaciones: Hay más imágenes', que ofrecerá contenido inédito respecto a la emisión de Mediaset Infinity.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
No obstante, Mediaset sigue apostando por revitalizar el reality show y para ello ha anunciado una expulsión sorpresa el domingo durante 'Gran Hermano: El debate'. Los concursantes conocerán la lista oficial de nominados esa misma noche y descubrirán que uno de ellos abandonará la casa de Tres Cantos en solo unas horas. Después de despedir a su cuarto habitante, Ion Aramendi conducirá una nueva ronda de nominaciones.
Unas nominaciones especiales
'Gran Hermano' apostó por una novedosa mecánica de nominaciones en su tercera gala, que dejó atrás los clásicos puntos en el confesionario. Los concursantes tuvieron que realizar una prueba de inmunidad por grupos en la que uno de ellos se salvó y los otros equipos debían decidir a uno o varios nominados de sus integrantes en función de cómo hubieran quedado en la prueba. Los giros continuaron con una salvación y una nominación directa, por lo que el listado de nominados final incluía a Aquilino, Lorena, Desirée, Cristian, Joon y Belén.