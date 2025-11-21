'Gran hermano 20' despide a su tercer expulsado al resolver la votación entre Belén, Diego y José Manuel

Por Beatriz Prieto |

El jueves 20 de noviembre, Telecinco celebró la tercera gala semanal de 'Gran Hermano 20', de la mano de Jorge Javier Vázquez, con el futuro de Belén, Diego y José Manuel en manos de sus espectadores. Los tres protagonizaron una votación que concluyó con la expulsión definitiva de Diego, al acumular el mayor porcentaje de votos en su contra.

Después de que los tres formaran parte de un juego de inmunidad por equipos, los nominados se despidieron de sus compañeros para poner rumbo a la sala de expulsión, donde el reparto de la votación en un 41,5%, 39,6% y 18,9% convirtió a José Manuel en el primer salvado de la noche, justo después de haber ganado el juego con Edurne, Íñigo y Jonay y, con ello, la inmunidad. "Estoy bien, muchas gracias por todo y a seguir", soltó el sevillano, feliz, después de mandar "muchos besitos a mi padre, mi madre y mi hermano".

Belén se despide de Diego tras su expulsión en la gala 3 de 'Gran hermano 20'

José Manuel dejó así un duelo final entre Belén y Diego, quien finalmente se convirtió en el tercer expulsado de la edición. "Estoy tranquilo. Me lo esperaba por una parte y ahora mismo no me lo creo. Hasta que no llegue a plató es como que sigo viviendo en una película, porque no me imaginaba estar aquí, tengo que verlo desde fuera", valoró el madrileño, antes de confesar que "voy a echar de menos a mis compañeros y la casa, es un casoplón y he estado muy a gusto".

Jorge Javier recibe a Diego en el plató de 'Gran hermano 20'

"La mayoría de la casa no le ha entendido"

. "Diego, al ver a su hermano, ya pensó más en su madre que en él.", argumentó la defensora en plató, dado que el conflicto entre sus hermanos había provocado, en su opinión, que

Para su entrada en plató, Jorge Javier recordó cómo el conflicto entre ambos hermanos se había abordado en la gala inaugural, donde Marcos "rechazó su entrada en la casa por no coincidir" con Diego. "Solo ha estado dos semanas y se marcha sintiendo que la mayoría de la casa nunca le ha entendido. La audiencia, en una votación muy ajustada, tampoco", explicó el presentador, antes de recibir a un Diego con "muchas sensaciones". "La casa es otro mundo y no me imaginaba ver aquí tanta gente. Es que no vemos esto desde dentro, entonces es una locura", confesó el expulsado.