FormulaTV
Conectar
Última hora El Supremo condena al Fiscal General del Estado

GALA 3

'Gran hermano 20' despide a su tercer expulsado al resolver la votación entre Belén, Diego y José Manuel

Diego cayó ante Belén y José Manuel y tuvo que despedirse del reality con un 41,5% de los votos en su contra.

'Gran hermano 20' despide a su tercer expulsado al resolver la votación entre Belén, Diego y José Manuel
©Mediaset España
Por Beatriz PrietoPublicado: Viernes 21 Noviembre 2025 04:44 (hace 3 horas)

Programa relacionado

Gran Hermano

Gran Hermano

Gran Hermano

2000 - Act

España

Realities

6,8

22 críticas

Popularidad: #3 de 2.117

  • 770

  • 2

Posado de los concursantes de 'Gran Hermano 20' 20 fotos

Mamadou es concursante de 'Gran Hermano 20' Aroa es concursante de 'Gran Hermano 20' Cristian es concursante de 'Gran Hermano 20' Joon es concursante de 'Gran Hermano 20' Íñigo es concursante de 'Gran Hermano 20' Edurne es concursante de 'Gran Hermano 20' José Manuel es concursante de 'Gran Hermano 20' Sofía es concursante de 'Gran Hermano 20' Noah es concursante de 'Gran Hermano 20' Almudena es concursante de 'Gran Hermano 20' Raúl es concursante de 'Gran Hermano 20' Lorena es concursante de 'Gran Hermano 20' Patricia es concursante de 'Gran Hermano 20' Aquilino es concursante de 'Gran Hermano 20' Paula es concursante de 'Gran Hermano 20' Diego es concursante de 'Gran Hermano 20' Belén es concursante de 'Gran Hermano 20' Jonay es concursante de 'Gran Hermano 20' Rocío es concursante de 'Gran Hermano 20' Desirée es concursante de 'Gran Hermano 20'

El jueves 20 de noviembre, Telecinco celebró la tercera gala semanal de 'Gran Hermano 20', de la mano de Jorge Javier Vázquez, con el futuro de Belén, Diego y José Manuel en manos de sus espectadores. Los tres protagonizaron una votación que concluyó con la expulsión definitiva de Diego, al acumular el mayor porcentaje de votos en su contra.

Después de que los tres formaran parte de un juego de inmunidad por equipos, los nominados se despidieron de sus compañeros para poner rumbo a la sala de expulsión, donde el reparto de la votación en un 41,5%, 39,6% y 18,9% convirtió a José Manuel en el primer salvado de la noche, justo después de haber ganado el juego con Edurne, Íñigo y Jonay y, con ello, la inmunidad. "Estoy bien, muchas gracias por todo y a seguir", soltó el sevillano, feliz, después de mandar "muchos besitos a mi padre, mi madre y mi hermano".

Belén se despide de Diego tras su expulsión en la gala 3 de &#39;Gran hermano 20&#39;
Belén se despide de Diego tras su expulsión en la gala 3 de 'Gran hermano 20'
Vídeos FormulaTV

José Manuel dejó así un duelo final entre Belén y Diego, quien finalmente se convirtió en el tercer expulsado de la edición. "Estoy tranquilo. Me lo esperaba por una parte y ahora mismo no me lo creo. Hasta que no llegue a plató es como que sigo viviendo en una película, porque no me imaginaba estar aquí, tengo que verlo desde fuera", valoró el madrileño, antes de confesar que "voy a echar de menos a mis compañeros y la casa, es un casoplón y he estado muy a gusto".

Diego veía así concluido su concurso, a ojos de su hermana, por culpa de la intervención de su hermano Marcos en la primera gala. "Diego, al ver a su hermano, ya pensó más en su madre que en él. Lo ha hecho como ha podido y como le han dejado", argumentó la defensora en plató, dado que el conflicto entre sus hermanos había provocado, en su opinión, que cuando Diego entró en la casa "ya estaba prejuzgado por la gente".

Jorge Javier recibe a Diego en el plató de &#39;Gran hermano 20&#39;
Jorge Javier recibe a Diego en el plató de 'Gran hermano 20'

"La mayoría de la casa no le ha entendido"

Para su entrada en plató, Jorge Javier recordó cómo el conflicto entre ambos hermanos se había abordado en la gala inaugural, donde Marcos "rechazó su entrada en la casa por no coincidir" con Diego. "Solo ha estado dos semanas y se marcha sintiendo que la mayoría de la casa nunca le ha entendido. La audiencia, en una votación muy ajustada, tampoco", explicó el presentador, antes de recibir a un Diego con "muchas sensaciones". "La casa es otro mundo y no me imaginaba ver aquí tanta gente. Es que no vemos esto desde dentro, entonces es una locura", confesó el expulsado.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas